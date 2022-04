Le prix du Zilliqa saigne du jour au lendemain alors que les analystes de la cryptomonnaie prédisent un rallye de sortie dans l’altcoin | Cryptomonnaie

Le prix du Zilliqa a subi une baisse de 7 % du jour au lendemain et a entamé une tendance à la baisse.

Bien qu’il soit répertorié par l’un des échanges cryptomonnaies les plus importants et les plus liquides, Zilliqa connaît un sentiment baissier parmi les investisseurs.

Les analystes pensent que Zilliqa est actuellement frappé par un rallye de sortie et pourrait continuer à afficher des pertes.

Le prix du Zilliqa subit une baisse, affichant régulièrement des pertes de 7 %. Zilliqa a été coté sur un échange de crypto-monnaie, cependant, l’événement de cotation n’a pas influencé positivement le prix de l’altcoin à court terme.

Le prix du Zilliqa pourrait baisser à cette condition

Le prix du Zilliqa subit actuellement une tendance à la baisse après son rejet du niveau de retracement de Fibonacci de 0,5. L’altcoin est passé en dessous de sa moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours, un autre signe baissier dans le graphique Zilliqa.

Le prix du Zilliqa a connu une baisse constante de son prix au cours des deux dernières semaines. L’altcoin a été touché par le bain de sang du marché de la cryptomonnaie et n’a pas réussi à récupérer les pertes.

La crypto ZIL se négocie actuellement en dessous de son EMA de 50 jours. Bitpanda, une bourse liquide de premier plan, a récemment coté Zilliqa, présentant l’altcoin à davantage d’investisseurs. Les analystes pensent que le prix de Zilliqa a un niveau psychologique critique à 0,1 $, et l’altcoin l’a dépassé le 26 avril 2022.

Une rupture au-delà du niveau psychologique est la clé de la reprise des prix de l’altcoin et de l’inversion de tendance.

Les analystes de The Market Periodical pensent que le prix du Zilliqa pourrait connaître une augmentation de la pression de vente et poursuivre sa tendance à la baisse. Cependant, si le prix de Zilliqa dépasse 0,1 $, l’altcoin pourrait confirmer un retournement haussier et grimper plus haut.

Philipp Weber, analyste crypto et trader, estime que le prix de Zilliqa pourrait continuer à se consolider et chuter à 0,078 $. L’analyste note que si le prix de Zilliqa est rejeté et descend en spirale, il pourrait poursuivre sa tendance à la baisse.

Can Özsüer, analyste technique et trader, est optimiste quant au prix du Zilliqa et a un point de vue opposé. L’analyste prédit une montée à 0,091 $.