Trois raisons pour lesquelles le prix Dogecoin peut désormais gagner 50% d’ici septembre | Cryptomonnaie

Au moins trois catalyseurs du marché montrent que Dogecoin (DOGE) pourrait grimper d’au moins 50 % d’ici la fin du T3/2022.

Évasion de coin tombant en jeu

Dogecoin peint un modèle de « coin descendant » sur ses graphiques à plus long terme depuis mai 2021, laissant entrevoir un potentiel d’inversion haussière dans les mois à venir.

Les coins descendants apparaissent lorsque les tendances des prix baissent à l’intérieur d’une fourchette définie par deux lignes de tendance descendantes et convergentes. Leur occurrence coïncide avec la baisse des volumes d’échanges, ce qui suggère que l’activité commerciale a ralenti en raison du rétrécissement de la fourchette de prix.

Une rupture du biseau à la hausse, associée à une augmentation des volumes de négociation, suggère que l’actif est en train d’éclater. En règle générale d’analyse technique, une cassure du coin en baisse peut pousser le prix à la hausse jusqu’à la distance maximale entre la ligne de tendance supérieure et inférieure de la structure.

L’application de la théorie classique à Dogecoin suggère qu’il augmenterait vers 0,40 $ si la cassure se produisait près du niveau de 0,14 $, soit environ 190 % au-dessus du prix d’aujourd’hui.

Au pire, la cassure du coin en baisse pourrait faire grimper le prix de DOGE d’un peu plus de 50 % à 0,21 $, étant donné que son point de cassure se rapproche du sommet autour de 0,75 $.

Tableau des prix hebdomadaires DOGE/USD avec une configuration de « coin descendant ». Source : TradingView

Rachat d’Elon Musk sur Twitter

Plus tôt cette semaine, Twitter a annoncé qu’il avait accepté l’offre d’Elon Musk d’acheter sa plate-forme de médias sociaux pour 4 milliards de dollars. Le prix Dogecoin a réagi à la hausse sur la possibilité que Musk intègre DOGE comme l’un des moyens de paiement officiels pour les services d’abonnement de Twitter, sur la base de ses récentes recommandations au conseil d’administration de la société.

Tableau des prix quotidiens DOGE / USD avec le tweet de Musk. Source : TradingView

Noelle Acheson, responsable des informations sur le marché chez Genesis Global Trading, a noté que la hausse des prix de DOGE s’inspire de « beaucoup de spéculations », étant donné que Musk doit encore confirmer s’il ajoutera ou non une option de paiement Dogecoin sur Twitter.

« Mais la possibilité, même si elle est lointaine, est suffisante pour enthousiasmer les commerçants quant au gain potentiel de l’adoption de DOGE », a-t-il déclaré à Bloomberg.

Les investisseurs DOGE s’excitent

L’annonce de l’acquisition de Musk sur Twitter le 25 avril et son impact positif ultérieur sur les prix du Dogecoin, qui ont augmenté de près de 20 % le même jour, ont coïncidé avec un pic d’intérêt des détaillants et des institutionnels.

Par exemple, les requêtes Internet pour le mot-clé « acheter Dogecoin » ont augmenté de 392 % le 25 avril, selon Google Trends. Pendant ce temps, le volume des transactions DOGE en chaîne d’une valeur supérieure à 100 000 dollars a atteint 2,59 milliards de dollars le même jour.

« Il s’agit du volume le plus élevé depuis le 24 mars et représentait 94 % du volume total », a noté la plateforme d’analyse de données IntoTheBlock.

Volume de transactions Dogecoin en chaîne. Source : IntoTheBlock

CryptoWallet.com, un service de carte de crypto-monnaie, a également confirmé la même chose dans une déclaration par e-mail à Cointelegraph, notant que « l’intérêt en ligne pour l’achat de Dogecoin a grimpé en flèche pour atteindre près de quatre fois le volume moyen en une journée en raison de l’acquisition par Musk de la pleine propriété de Twitter ».

Le prix de DOGE a chuté de plus de 12 % le 26 avril. Néanmoins, la baisse s’est accompagnée de volumes plus faibles que la veille, suggérant un sentiment de prise de bénéfices plus faible.