Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, Shiba Inu et Ethereum – European Wrap 29 avril | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a prématurément déclenché une légère hausse, laissant son objectif de baisse non atteint. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que la BTC glisse plus bas et collecte des liquidités en dessous d’un niveau significatif avant de déclencher un mouvement d’impulsion à part entière.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) semble lourd en ASIE PAC alors que les investisseurs réévaluent à nouveau la situation après le soupir de soulagement suite aux résultats de Facebook jeudi. Cependant, les bénéfices mitigés d’Apple et d’Amazon au cours du week-end donnent aux investisseurs de nouvelles raisons de s’inquiéter. Bien qu’un glissement vers 0,00002200 $ puisse être en cours, un pop haussier est également possible avant le week-end. La moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours a de nouveau été présentée comme le premier obstacle à surmonter avant d’atteindre 0,00002500 $.

Le prix de l’Ethereum (ETH) devrait bondir au cours du week-end malgré le frein que les investisseurs inquiets ont mis sur les prix la semaine dernière. Bien que le volume des transactions ait été plus important au cours de la semaine dernière et devrait donc s’accompagner de mouvements plus solides, la réaction des prix a été faussée par les gros titres géopolitiques, les bénéfices et les mouvements de scie des marchés boursiers. Tous ces risques majeurs commencent à s’estomper au cours du week-end, entraînant une hausse probable des prix alors que les haussiers utilisent l’indice de force relative (RSI) pour prendre le contrôle et augmenter le prix jusqu’à 3 500 $ d’ici dimanche.