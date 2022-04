Le prix Ethereum fixé à 15% de gains au cours du week-end | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum voit les traders prendre de l’élan pour une attaque à 3 500 $.

Le prix de l’ETH prend un peu de recul avec 2 900 $ comme niveau de support avant de sauter plus haut.

Au début du week-end, les traders ETH utiliseront la baisse des gros titres et des bénéfices comme une fenêtre ouverte pour une jambe plus élevée.

Le prix de l’Ethereum (ETH) devrait bondir au cours du week-end malgré le frein que les investisseurs inquiets ont mis sur les prix la semaine dernière. Bien que le volume des transactions ait été plus important au cours de la semaine dernière et devrait donc s’accompagner de mouvements plus solides, la réaction des prix a été faussée par les gros titres géopolitiques, les bénéfices et les mouvements de scie des marchés boursiers. Tous ces risques majeurs commencent à s’estomper au cours du week-end, entraînant une hausse probable des prix alors que les haussiers utilisent l’indice de force relative (RSI) pour prendre le contrôle et faire grimper les prix jusqu’à 3 500 $ d’ici dimanche.

Le prix de l’ETH devrait s’effondrer avec des traders

Le prix d’Ethereum a donné aux investisseurs et aux commerçants une semaine d’usure avec de grands mouvements de scie sur le dos des bénéfices, des gros titres géopolitiques et des investisseurs passant du risque au risque comme s’ils actionnaient un interrupteur. Mais avec la volatilité vient l’opportunité, et comme tous ces événements commenceront à s’estomper vers et même pendant le week-end, les traders auront le terrain de jeu pour eux-mêmes et pourront augmenter le prix, même jusqu’à 3 500 $, s’ils choisissent les niveaux d’entrée appropriés. Attendez-vous à ce que le RSI revienne au-dessus de 50, avec encore beaucoup de place avant de négocier le surachat.

Le prix de l’ETH devra d’abord aborder 3 018,55 $, qui est une intersection entre la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours et un niveau pivot historique. Si les traders peuvent passer par là, la prochaine étape est de 3 163,35 $, ce qui ne devrait pas être vraiment un problème, mais idéal pour s’installer et rechercher un soutien avant d’augmenter de 10 % et de tester le SMA de 200 jours autour de 3 500 $. Avec ce saut à deux niveaux, les haussiers pourraient voir le prix de l’ETH s’ouvrir lundi dans un autre match.

Graphique journalier ETH/USD

Le risque le plus considérable pour les traders pourrait être qu’ils échouent déjà au premier obstacle, à 3 018,55 $. Au cours du week-end, les investisseurs réévalueront la situation, et les baissiers pourraient attendre la tentative des haussiers et l’utiliser comme une entrée pour une position courte, faisant reculer l’action des prix si les investisseurs fuient davantage vers des refuges lundi. Attendez-vous à une baisse du prix des ETH en dessous de 2 800 $ vers 2 695,79 $, où le double support attend pour rattraper la chute.