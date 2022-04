Les contrats à terme sur ApeCoin voient 36 millions de dollars de liquidations après des échanges volatils | Cryptomonnaie

L’APE a plus que doublé par rapport aux niveaux de la mi-avril autour de 11 $, la volatilité entraînant une augmentation du volume des transactions sur les contrats à terme du jeton. Les liquidations ont augmenté en parallèle : les contrats à terme APE ont accumulé des millions de dollars de pertes – plus élevées que d’habitude – pour leurs traders à plusieurs reprises au cours des dernières semaines.

La plupart des liquidations sur APE au cours des dernières heures sont le fait de commerçants à découvert ou de ceux qui parient contre des prix plus élevés. Quelque 24,88 millions de dollars de shorts ont été liquidés, selon les données, contre 11 millions de dollars de longs.

L’échange de crypto OKX a vu 10 millions de dollars de liquidations, le plus parmi tous les échanges, suivi de Binance à 9 millions de dollars et de Bybit à 7,98 millions de dollars.

L’activité de liquidation plus élevée que d’habitude sur APE était comparable à 37 millions de dollars sur les contrats à terme sur éther, ce qui en fait l’un des contrats à terme crypto les plus échangés au cours des dernières 24 heures. Les contrats à terme Bitcoin, cependant, ont continué à mener avec plus de 66,29 millions de dollars.