Le prix du Shiba Inu se consolide après un sentiment mitigé d’Apple | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a vu ses gains effacés hier après les inquiétudes d’Apple et d’Amazon.

Le prix SHIB recherche un support supérieur à 0,00002200 $.

Attendez-vous à voir une hausse une fois que les traders auront acheté, alors que la poussière retombe après les bénéfices de la technologie.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) semble lourd en ASIE PAC alors que les investisseurs réévaluent à nouveau la situation après le soupir de soulagement suite aux résultats de Facebook jeudi. Cependant, les bénéfices mitigés d’Apple et d’Amazon au cours du week-end donnent aux investisseurs de nouvelles raisons de s’inquiéter. Bien qu’un glissement vers 0,00002200 $ puisse être en cours, un pop haussier est également possible avant le week-end. La moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours a de nouveau été présentée comme le premier obstacle à surmonter avant d’atteindre 0,00002500 $.

Prix ​​SHIB suffisamment résilient pour résister aux revers

Le prix du Shiba Inu parvient à rester cohérent malgré les malheurs des actions technologiques hautement corrélées. Les récents bénéfices d’Apple, par exemple, ont mis en évidence des problèmes d’approvisionnement et des marges moins rentables à venir pour le prochain trimestre. Pourtant, dans l’ensemble, le Nasdaq n’a pas chuté autant que nous l’avons vu la semaine dernière après que Netflix a publié ses résultats ou Alphabet au cours de cette semaine. Cela a créé des zones où les haussiers peuvent continuer à acheter aux niveaux actuels et a vu le prix du SHIB augmenter au cours du week-end.

Le prix SHIB voit donc l’indice de force relative (RSI) se stabiliser alors que les acheteurs et les vendeurs sont en équilibre autour des niveaux actuels, ce qui ouvre la porte à une hausse à la fin de la semaine, et la poussière peut retomber avec des investisseurs prêts à reprendre les actifs à risque. . Le prix SHIB atteindrait d’abord 0,00002400 $ avant de se préparer à attaquer le SMA de 55 jours à 0,00002435 $. Une fois percé, il serait temps de tester le support SMA de 55 jours, suivi d’une fronde jusqu’à 0,00002600 $, brisant le pivot mensuel et préparant le terrain pour la semaine prochaine.

Graphique journalier SHIB/USD

Une source de revers pour les traders pourrait provenir de la Russie, qui a de nouveau étendu ses attaques militaires hier, avec des attaques de missiles sur Kiev. Au cas où la colère deviendrait incontrôlable avec l’utilisation d’armes nucléaires, attendez-vous à voir une chute sous la ligne de tendance ascendante verte, ouvrant la porte à une chute vers 0,00001708 $, en baisse de 22 %. Cela surviendrait alors que les haussiers en auraient marre d’entrer dans des transactions qui ne mèneraient nulle part et attendraient que tous les risques extrêmes s’estompent ou diminuent avant d’obtenir à nouveau un SHIB long.