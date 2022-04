Un commerçant légendaire prédit la chute des prix de Bitcoin, Ethereum, BNB, Ripple, Solana, Cardano et Dogecoin | Cryptomonnaie

Trader et analyste chevronné, Peter Brandt a prédit une baisse du Bitcoin, de l’Ethereum et de la plupart des autres altcoins, en le comparant au crash de 2018.

Brandt est devenu populaire dans la communauté crypto avec sa prédiction de baisse de prix de 80% BTC en 2018.

Les analystes observant une structure baissière semblable à celle de 2018 dans le graphique des prix du Bitcoin, ont fixé un objectif de baisse à 27 000 $.

Peter Brandt est un commerçant et analyste de crypto légendaire. Brandt a prédit avec précision des événements importants comme la chute des prix du Bitcoin en 2018, et l’analyste a observé des tendances similaires sur le marché actuel.

Un analyste prédit une baisse du prix du Bitcoin à 27 000 $ pour cette raison

Bitcoin, aux côtés des principales crypto-monnaies comme Ethereum, Cardano, XRP, Solana, Dogecoin et BNB, a récemment connu une correction des prix. Selon le légendaire investisseur et trader Peter Brandt, cela pourrait être plus qu’une correction des prix.

Brandt est devenu célèbre grâce à sa prédiction précise et opportune du crash colossal de Bitcoin en 2018. L’analyste a prédit le mouvement le plus important de BTC, une baisse de 80% du prix du Bitcoin.

Dans un tweet récent, Brandt a évalué la structure des prix de Bitcoin et a mis en évidence les « similitudes structurelles » entre la tendance actuelle de BTC et à la veille de la baisse de 80 % en 2018. Brandt a déclaré à ses 634 300 abonnés que le graphique BTC était « deja vu encore une fois ».

Les analystes de crypto-monnaie de Stck.pro ont identifié une croix de la mort dans le tableau des prix Bitcoin. Les analystes estiment que le prix du Bitcoin risque de chuter de près de 50 % et que 25 000 $ est l’objectif de baisse pour BTC. Lark Davis, un YouTuber et analyste crypto de premier plan, a récemment évalué l’impact d’une croix de la mort sur le prix du Bitcoin.

Les deux dernières fois, il y a eu une croix de mort sur le graphique des prix Bitcoin sur trois jours, cela a entraîné une baisse de prix de 50 %. Davis soutient que Bitcoin est à deux semaines d’une croix de la mort et s’attend à un résultat similaire.