L’effet Coinbase pourrait disparaître après la pompe et le vidage STEPN, l’échange décrit le plan d’action | Cryptomonnaie

L’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, Coinbase a révélé son intention de prendre des mesures pour éliminer les asymétries d’informations qui permettent aux utilisateurs de deviner que les altcoins sont cotés sur l’échange.

STEPN, le jeton natif du style de vie « move-to-earn » a atteint un nouveau record absolu après sa cotation Coinbase. Le prix STEPN a atteint 4,11 $ et a chuté de près de 10 % depuis lors. L’« effet Coinbase » est populaire parmi les commerçants de l’écosystème crypto ; une cotation altcoin fait grimper le prix, avec des gains à deux chiffres.

Le principal échange de crypto a répondu aux préoccupations concernant la possibilité que les commerçants exécutent des jetons de premier plan et a présenté un plan détaillé pour remédier à l’asymétrie des informations. Coinbase a reconnu l’impact sur le prix d’un jeton après l’annonce de sa cotation.

Dans un article de blog, Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, a révélé de nouvelles procédures qui sont mises en œuvre afin que les gens ne puissent pas deviner quelle crypto-monnaie sera ensuite répertoriée ou si l’échange envisage une nouvelle liste.

Une mise à jour sur nos processus de liste d’actifs.

Nous examinons les actifs aussi minutieusement et rapidement que possible, répertoriant tout ce que nous pouvons répertorier en toute sécurité et légalement.

Nous pouvons toujours faire plus pour améliorer notre processus de liste d’actifs. En savoir plus ici : https://t.co/pEAeHk9JGr

…

– Coinbase (@coinbase) 28 avril 2022