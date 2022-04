Bitcoin ne parvient pas à augmenter, mais l’élan à la baisse semble s’affaiblir | Cryptomonnaie

Le bitcoin a gagné 2,1 % jeudi, terminant la journée autour de 39,9 000 $, se modérant vendredi matin à 39,6 000 $, réduisant les gains des dernières 24 heures à 0,6 %. Ethereum a ajouté 1,1 % au cours des dernières 24 heures. Les prix des altcoins dans le top 10 vont de -4,4 % (Terra) à +3,6 % (Binance Coin).

La capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a augmenté de 0,25 % du jour au lendemain pour atteindre 1,81 billion de dollars. L’indice Bitcoin Dominance a ajouté 0,1 point à 41,6%. L’indice de peur et de cupidité de la crypto-monnaie était en baisse de 1 point à 23 vendredi, restant dans une « peur extrême ».

Bitcoin a développé une correction à la hausse jeudi dans un contexte de renforcement des indices boursiers. Cependant, la première crypto-monnaie fait face à une augmentation des ventes alors qu’elle tente de grimper au-dessus de 40k. L’ancienne ligne de support de la tendance haussière fonctionne temporairement comme résistance.

Dans le même temps, le BTCUSD est en position de survente. L’indice RSI sur les graphiques journaliers a formé un double fond en avril face à la baisse des prix locaux, ce qui nourrit de timides espoirs d’épuiser la dynamique baissière et la possibilité d’un renversement plus fiable.

Bitcoin a désormais clairement besoin d’une demande mondiale d’actifs risqués et d’un soutien boursier pour repousser la négativité locale.

Dans le même temps, l’adoption et la prolifération des crypto-monnaies suivent leur cours, jetant les bases d’un optimisme à long terme concernant l’industrie.

Selon une enquête de la bourse de crypto-monnaie Bitstamp, 88% des investisseurs institutionnels et 75% des investisseurs particuliers pensent que les crypto-monnaies se généraliseront avant la fin de la décennie. Parallèlement, le niveau de confiance dans les actifs numériques dans les économies émergentes est nettement plus élevé que dans les économies développées, où la réglementation est plus stricte.

Selon le Bureau national de recherche économique (NBER) d’El Salvador, plus de 20 % des entreprises du pays acceptent le bitcoin comme moyen de paiement.

Un grand promoteur immobilier de luxe aux EAU, DAMAC Properties, a annoncé qu’il était prêt à accepter les paiements en BTC et ETH.

Le membre du Congrès américain Patrick McHenry a appelé à un régulateur distinct pour l’industrie de la cryptomonnaie et à une législation fédérale spécifique. Il a critiqué les régulateurs américains pour leur myopie et leur manque d’attention à l’industrie de la crypto-monnaie.

Un autre recalcul de la complexité d’extraction de la première crypto-monnaie a montré que le chiffre avait augmenté de 5,56 % pour atteindre 27,79 billions de hachages, établissant un nouveau record. La nouvelle complexité record rendra l’extraction de bitcoins plus exigeante en main-d’œuvre et moins rentable et accompagne souvent la hausse des prix du bitcoin.