Prédiction hebdomadaires Bitcoin : La longue pression avant une montée à 45 500 $ est toujours en jeu | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin est susceptible de glisser en dessous de 37 699 $ pour collecter des liquidités avant de monter.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une hausse de 11% à 42 000 $ pour la grande crypto après une course de liquidité.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 35 000 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du bitcoin a prématurément déclenché une légère hausse, laissant son objectif de baisse non atteint. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que la BTC glisse plus bas et collecte des liquidités en dessous d’un niveau significatif avant de déclencher un mouvement d’impulsion à part entière.

Le prix du Bitcoin doit atteindre son objectif de baisse

Le prix du bitcoin traverse un canal parallèle ascendant, obtenu en reliant les trois plus bas et les deux plus hauts formés depuis le 24 janvier. Les deux derniers nouveaux tests de la ligne de tendance inférieure du modèle ont conduit à un rebond vers la limite supérieure.

Le troisième nouveau test est différent de ceux qui l’ont précédé en raison de sa lente tendance à la baisse. De plus, la tendance baissière qui a poussé le prix du Bitcoin de 48 189 $ à 37 702 $ n’a pas réussi à le pousser en dessous des creux égaux formés autour de 37 699 $.

Par conséquent, les investisseurs doivent s’attendre à un mouvement à la baisse qui collecte des liquidités avant qu’il ne se dirige vers le haut. Un balayage en dessous de 37 699 $ sera le déclencheur qui fera grimper BTC de 11 % pour retester la zone d’approvisionnement de 42 125 $ à 43 766 $. Fait intéressant, ce niveau coïncide également avec le SMA de 200 jours, ce qui en fait une barrière difficile et un endroit où le sommet local pourrait se former.

Seul un chandelier quotidien clôturant au-dessus de 43 766 $ permettra au prix du Bitcoin de naviguer jusqu’à 45 510 $. Ce mouvement constituerait une ascension de 20 %.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

L’indicateur de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) sur 30 jours soutient cette baisse à court terme du prix du Bitcoin. Cet indicateur est utilisé pour mesurer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté du BTC au cours du mois dernier.

Toute valeur de -10 % à -15 % est qualifiée de « zone d’opportunité », car les détenteurs à court terme sont à perte et sont moins susceptibles de vendre, tandis que les détenteurs à long terme s’accumulent. Ainsi, un fond local se forme souvent autour de ces niveaux.

Pour BTC, cependant, l’indice oscille autour de -7,1 %, ce qui est juste au-dessus du premier creux local à -11 %. Cette baisse est souvent là où le creux local se forme, mais il y a quelques fois où BTC est tombé à -18,7. %. Il y a donc de fortes chances que le prix du Bitcoin chute à nouveau à ces niveaux, ce qui correspond bien aux perspectives décrites d’un point de vue technique.

BTC MVRV 30 jours

Bien que cette baisse mineure puisse sembler baissière, les baleines détenant entre 1 000 et 10 000 BTC sont passées de 2 044 à 2 193 depuis le 24 février. Cette augmentation soudaine du nombre de portefeuilles détenant des quantités massives de BTC sert de proxy pour les investissements de ces baleines, qui s’attendent à une légère hausse du prix du Bitcoin.

Par conséquent, les perspectives à long terme pour BTC restent légèrement haussières, ce qui correspond à l’objectif des perspectives techniques de 45 510 $.

Distribution d’approvisionnement BTC

Indépendamment des attentes de ralentissement à court terme, la grande crypto est positionnée pour un renversement de tendance. Cependant, si les baissiers prennent le contrôle et poussent le BTC vers le bas, conduisant à un chandelier quotidien proche du niveau significatif de 34 752 $, cela créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière.

Dans cette situation, les teneurs de marché BTC pourraient tirer BTC pour plonger et collecter les arrêts de vente présents en dessous du niveau de 30 000 $.