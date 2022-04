Les sénateurs Bragg et Lummis discutent de la collaboration des lois sur la cryptomonnaie entre les États-Unis et l’Australie | Cryptomonnaie

« Nous voulons être proches de nos amis aux États-Unis sur ces questions autant que possible », a déclaré le sénateur australien Andrew Bragg à Cointelegraph.

Le sénateur australien Andrew Bragg a rencontré la sénatrice américaine Cynthia Lummis pour discuter d’une éventuelle collaboration sur la réglementation des crypto-monnaies entre les deux pays.

Le sénateur Bragg est un politicien favorable à la cryptomonnaie du Parti libéral au pouvoir (un parti conservateur de centre droit) qui a été l’un des moteurs d’un projet de réglementation avant-gardiste en Australie.

L’année dernière, il a dirigé le comité sénatorial sur l’Australie en tant que centre technologique et financier (ATFC), qui a déposé 12 propositions réglementaires détaillées concernant la fiscalité, les organisations autonomes décentralisées (DAO) et les licences d’entreprise. Deux mois plus tard, le trésorier Josh Frydenburg a fait part de son intention de commencer à mettre en œuvre au moins six des propositions d’ici la mi-2022.

Depuis lors, les propositions ont été affinées et intégrées dans la loi sur les services numériques, mais sa mise en œuvre est en suspens. Les élections fédérales devant avoir lieu le mois prochain, il n’est pas clair si la loi sera adoptée si le parti travailliste d’opposition est élu, étant donné qu’il n’a pas encore fourni de position concrète sur le secteur de la cryptomonnaie.

Bragg s’est entretenu avec Lummis – qui est un promoteur connu de la cryptomonnaie et un hodler Bitcoin (BTC) – via un appel vidéo cette semaine, et a déclaré à Cointelegraph que la discussion s’est principalement concentrée sur les « opportunités d’équivalents réglementaires ».

Merci pour la grande visite! https://t.co/3tqrwhAj0v – Cynthia Lummis (@CynthiaMLummis) 26 avril 2022

Bien qu’il n’entre pas dans les détails, Bragg a souligné l’importance de s’aligner sur autant de questions que possible avec les États-Unis étant donné le partenariat historique entre les deux nations :

Je vois cela comme un domaine de croissance économique, comme un objectif de sécurité, parce que nous avons une relation unique avec les États-Unis, qui est culturelle, économique, militaire. Nous voulons donc être proches de nos amis aux États-Unis sur ces questions autant que possible.

Il a également suggéré que les deux gouvernements cherchent à établir des normes mondiales pour la réglementation de la cryptomonnaie, notant que « le décret du président Biden est raisonnablement similaire à ce que le trésorier Frydenberg a publié en décembre dernier ».

« [If] deux grandes économies financières sophistiquées comme les États-Unis et l’Australie se réunissent, ce qui pourrait aider à imposer des normes dans d’autres parties du monde », a-t-il déclaré.

En termes de collaboration, ou du moins d’équivalence réglementaire, Bragg a noté qu’il « semble qu’ils ont été en mesure d’avancer plus rapidement pour mettre différents types de produits sur le marché. Nous verrons donc quelles leçons nous pourrions en tirer là-bas.

Un domaine qui peut différer est l’approche des deux pays pour lancer une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC), Bragg notant que les États-Unis semblent plus réceptifs à l’idée. La Reserve Bank d’Australie a déclaré qu’il n’y avait pas de besoin impérieux d’en avoir un, en partie à cause du réseau de paiement numérique instantané du pays et Bragg a souligné qu’il était « très prudent » à ce stade.

Je pense que je suis, vous savez, probablement plus conscient des problèmes et des risques d’aller là-bas. Nous avons donc juste besoin d’obtenir le rapport du Trésor sur cette question. J’espère que cela pourra être fait, vous savez, rapidement après les élections.

Lorsqu’on lui a demandé si le vote des travaillistes ferait dérailler les efforts de Bragg en matière de réforme de la cryptomonnaie au cours des deux dernières années, le sénateur a franchement déclaré qu’il n’en avait aucune idée.

« Je veux dire, vous devrez en parler au parti travailliste. Mais je veux dire, ils n’ont aucune politique. Donc, oui, j’espère certainement que non, mais je veux dire, ils n’ont aucune politique », a-t-il déclaré.

Bragg a également prononcé un discours à l’Accounting Business Expo à Sydney hier, alors qu’il soulignait l’intention de ses partis politiques de fournir une «bonne réglementation» par opposition à une réglementation étouffante.

Une réglementation qui crée la certitude tout en invitant à davantage d’innovations, y compris des innovations que nous ne pouvons pas anticiper. Une réglementation qui protège les intérêts des consommateurs et des investisseurs sur un pied d’égalité – tout en permettant la flexibilité, l’inventivité et l’expérimentation.

« Une réglementation qui fournit un filet de sécurité lorsque le marché échoue mais tient les individus responsables des conséquences de leurs actions », a-t-il ajouté.