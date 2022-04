First Mover Asia : Hong Kong n’est pas sûr d’avoir besoin d’une CBDC | Cryptomonnaie

Les problèmes qui ont incité d’autres pays à explorer une monnaie numérique de banque centrale n’existent pas dans la même mesure à Hong Kong; bitcoin poursuit sa mini-reprise.

Prix ​​: le bitcoin et l’éther augmentent à nouveau ; les autres cryptos majeurs sont pour la plupart dans le vert.

Insights: Hong Kong se débat avec le besoin d’une monnaie numérique de la banque centrale.

Point de vue du technicien : L’évolution actuelle des prix de BTC est similaire à ce qui s’est produit en 2018-2019.

Bitcoin (BTC) : 39 768$ +1,4%

Éther (ETH) : 2 923 $ + 1,2 %

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Algorand ALGO +4,1% Plate-forme de contrat intelligente Litecoin SLD +2,7% Monnaie EOS EOS +2,6% Plate-forme de contrat intelligente

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Cosmos ATOME −4,3 % Plate-forme de contrat intelligente Polygone MATIQUE −2,0 % Plate-forme de contrat intelligente Dogecoin DOGE −1,9 % Monnaie

Le bitcoin et l’éther augmentent pour une deuxième journée consécutive

Le prix du Bitcoin a augmenté pour une deuxième journée consécutive. Mais la poussée semblait plus une aberration temporaire que la promesse de temps meilleurs à venir. Les mêmes conditions qui ont pesé sur le marché de la cryptomonnaie au cours des deux derniers mois se poursuivent. Il n’est pas surprenant que le département du Commerce ait déclaré que l’économie américaine s’était contractée au cours du premier trimestre.

Tôt jeudi, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a dépassé 40 000 $, le prix médian des trois derniers mois, et se négociait plus récemment à environ 39 750 $, en hausse d’environ 1,5 % au cours des dernières 24 heures. Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, changeait de mains à environ 2 920 $, soit une augmentation d’environ 1,2 % sur la même période.

Bitcoin à 40 000 $ « est un niveau important », a écrit Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire de fonds BitBull Capital. Pourtant, a noté DiPasquale, la nouvelle n’était pas surprenante car 2 milliards de dollars d’options bitcoin expireront sur Deribit « avec une valeur de douleur maximale » au niveau actuel de 40 000 dollars.

« On peut s’attendre à de la volatilité après [Friday’s] expiration, et le niveau réel que les traders veulent toujours voir récupéré est de 42 000 $ », a-t-il écrit.

Les autres principales crypto-monnaies étaient largement dans le vert, mais pas beaucoup. TGH et ALGO ont été parmi les gagnants, le premier augmentant d’environ 5 % à un moment donné et le second de plus de 2,5 %. Les échanges ont été légers et la volatilité est restée modérée alors que les investisseurs continuent de surveiller les événements en Ukraine, le resserrement de la politique monétaire visant à freiner l’inflation et les données économiques troublantes.

Les chemins du bitcoin et de l’éther jeudi ont suivi les marchés boursiers, qui ont également augmenté pour une deuxième journée consécutive et plus vigoureusement que les gains microscopiques de mercredi. Le Nasdaq a bondi de 3%, tandis que le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont augmenté d’environ 2% chacun.

Les investisseurs technologiques ont apparemment été soutenus par le rapport de Meta (FB) selon lequel il avait augmenté le nombre d’utilisateurs, faisant grimper les actions de la société de plus de 17 %, tandis qu’Apple (AAPL) a obtenu des résultats meilleurs que prévu.

Pourtant, d’autres nouvelles étaient moins prometteuses. Amazon (AMZN) a fait état de sa première perte depuis 2015 tandis que le département du Commerce a annoncé que le produit intérieur brut avait baissé à 1,4 % annualisé.

Mais la nature de la contraction déterminera son impact sur les marchés de la cryptomonnaie, a écrit Mark Lurie, fondateur et PDG de Shipyard Software, un fournisseur de logiciels de trading de crypto.

« Cela dépend de la façon dont l’économie américaine se contracte », a écrit Lurie. « Si c’est à cause de la hausse des taux d’intérêt, cela peut freiner la croissance de la capitalisation boursière de la crypto. De nombreux investisseurs ont recherché les rendements dans la crypto parce que les taux d’intérêt ont si peu rapporté ; s’ils augmentent, cela peut diminuer la motivation à rechercher les rendements et donc à allouer à la crypto. »

« Cependant, si l’économie se contracte et que l’inflation baisse, les taux d’intérêt resteront probablement tels quels, auquel cas la crypto en bénéficiera. »

S&P 500 : 4 287 + 2,2 %

DJIA : 33 916 +1,8%

Nasdaq : 12 871 +3,0%

Or : 1 894 $ +0,4 %

L’incertitude de Hong Kong sur une CBDC

L’Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA), la banque centrale du Territoire spécial chinois, a publié cette semaine un document d’orientation décrivant les directions possibles qu’une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) émise par Hong Kong, qu’elle appelle un e-HKD, pourrait prendre.

Les CBDC, une version numérique de l’argent émis par les banques centrales par opposition à l’argent émis par les banques commerciales, ont été explorées par les banques centrales du monde entier, y compris la Suède, les Bahamas et le Canada. Mais le plus important pour Hong Kong, son plus grand partenaire commercial, la Chine, a développé et déploie lentement sa propre CBDC, appelée e-CNY.

Chaque région a ses propres raisons de déployer une CBDC. En Suède, les banquiers s’inquiètent de la diminution de l’utilisation des espèces ; aux Bahamas, le gouvernement cherche à mettre en place un système d’inclusion financière ; La banque centrale du Canada voit la nécessité d’une concurrence accrue pour les dépôts de détail; tandis que la Banque populaire de Chine veut éliminer le contrôle qu’AliPay et WeChat Pay ont sur la masse monétaire du pays.

Toutes ces questions soulevées par d’autres gouvernements existent dans une certaine mesure à Hong Kong. Mais l’évaluation de HKMA est que ces problèmes n’existent pas au point de justifier l’introduction d’une CBDC axée sur la vente au détail (qu’elle appelle une rCBDC dans le document).

« Bien que la rCBDC soit censée être une extension numérique de l’argent, sa demande potentielle est très incertaine », a écrit la HKMA. « Les détenteurs potentiels pourraient avoir besoin de transférer des fonds de leurs comptes de dépôt vers la rCBDC, ce qui affecterait les bilans des banques commerciales et conduirait à la désintermédiation des banques. »

L’analyse de la HKMA montre un potentiel de compression des marges d’intérêt et de la rentabilité des banques, car les dépôts diminueront à mesure que les consommateurs échangeront leurs dépôts bancaires contre une rCBDC où les dépôts sont stockés, la banque centrale augmentant potentiellement les coûts (ironiquement) pour les consommateurs.

« Les banques peuvent également choisir de répercuter le coût de financement plus élevé sur leurs clients en imposant un écart de prêt plus élevé », a noté la HKMA. « Dans le cas lointain où l’augmentation du coût de financement et de l’écart de crédit entraînerait un resserrement des conditions générales de crédit, la consommation et les activités d’investissement seraient inévitablement affectées. »

La HKMA ne considère pas cela comme un scénario susceptible de se produire, car il est probable qu’une rCBDC ne serait pas rémunérée, ce qui signifie qu’elle le serait sans une structure d’incitation en place comme des taux d’intérêt négatifs.

« L’attractivité de l’e-HKD en tant que réserve de valeur par rapport aux dépôts bancaires devrait également être limitée, et donc le risque de désintermédiation bancaire devrait être gérable », a déclaré la HKMA.

Du côté des clients, la HKMA ne sait pas exactement quels problèmes la rCBDC aborderait. Hong Kong, a-t-il déclaré, dispose déjà d’une « pléthore d’options de paiement de détail pratiques disponibles » qui sont résilientes et très efficaces. L’adoption massive ne se produira que s’il y a un problème évident que cela résout.

Cette question existentielle de savoir pourquoi une CBDC est vraiment nécessaire a déjà été soulevée par les banquiers centraux, dans de nombreux pays qui ont exploré la technologie.

Alors que des groupes de conseil comme Accenture (ACN) et leurs laquais pourraient produire livre blanc sur livre blanc vantant les vertus de la technologie, il n’est pas clair si c’est toujours une nécessité.

Un document de recherche de la Banque du Canada sur le sujet a révélé qu’il pourrait y avoir des gains théoriques marginaux de la distribution du bien-être via la CBDC, mais la perception du public de l’avantage net de la plateforme reste un défi.

S’exprimant sur le sujet en 2021, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, s’est montré sceptique quant à sa nécessité.

« La vraie question de seuil, pour nous, est-ce que le public veut ou a besoin d’une nouvelle forme numérique de monnaie de banque centrale pour compléter ce qui est déjà un système de paiement très efficace, fiable et innovant ? » dit-il à l’époque.

Le graphique quotidien de Bitcoin montre le support/résistance, avec le RSI en bas. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) reste dans une fourchette de négociation étroite avec un support à 37 500 $ et une résistance initiale à 43 000 $.

La crypto-monnaie s’échangeait autour de 39 000 $ au moment de la publication et a baissé de 2 % au cours de la semaine dernière. La BTC semble se stabiliser sur les graphiques intrajournaliers, bien que la hausse puisse être limitée à la journée de négociation en Asie.

Les signaux de momentum se sont affaiblis au cours de la semaine dernière, qui précède généralement une période d’action des prix stable à négative. Pour l’instant, les acheteurs ont maintenu les prix ancrés autour du niveau de prix de 40 000 $, bien qu’ils ne veuillent pas franchir de manière décisive le niveau de résistance de 46 710 $ au cours des trois derniers mois.

Une lecture négative sur les indicateurs de momentum hebdomadaires est à surveiller, ce qui pourrait augmenter le risque d’une panne des prix.

Pourtant, BTC est à quelques jours d’enregistrer un signal de contre-tendance haussier, selon les indicateurs DeMARK, ce qui pourrait retarder la formation d’une tendance baissière à moyen terme.

L’action actuelle des prix est similaire à ce qui s’est produit en 2018 et 2019, qui a été une longue période de négociation agitée et de rendements relativement faibles, similaires aux actions. À ce moment-là, la fourchette de prix du bitcoin était d’environ 6 000 $ à 9 000 $.

