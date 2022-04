Prédiction des prix des crypto-monnaies : Polkadot, Algorand et Bitcoin – Asian Wrap 29 avril | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot semble toujours peu attrayant car le prix s’enroule actuellement dans un drapeau baissier. Les commerçants doivent rechercher des entrées courtes potentielles ou rester complètement à l’écart. Le prix Polkadot a imprimé son chandelier le plus bas ce mois-ci à 16,40 $. Étant donné que le prix DOT s’est enroulé vers le haut dans un canal parallèle plus petit qui ressemble à un drapeau baissier, le prix DOT peut poursuivre la contre-tendance pendant plusieurs jours de plus, il n’est donc pas conseillé d’être un vendeur précoce.

Le prix d’Algorand produit une action de va-et-vient saccadée susceptible de former un motif diagonal de fin. Les traders pourraient s’attendre à ce que des mouvements de prix très délicats persistent à moins que 0,85 $ ne soit cassé. Le prix d’Algorand a validé la thèse de la semaine dernière alors que les baissiers ont réussi à pousser le prix dans le premier objectif à 0,65 $.

Le prix du bitcoin va et vient des sorts naturels pour une accumulation de Wyckoff en jeu. Les commerçants doivent s’attendre à une tendance à la hausse avec des jeux et des contrefaçons en cours de route. Le prix du bitcoin a été un graphique compliqué pour le swing trade, car la « crypto-monnaie d’origine » a connu plusieurs changements de tendance erratiques au cours des dernières semaines.