Le prix de Polkadot est toujours sous l’eau alors que les traders visent 14,50 $ | Cryptomonnaie

Le prix DOT est inférieur à la ligne médiane descendante du canal parallèle.

Le prix Polkadot forme un drapeau baissier.

L’invalidation de la tendance baissière est une brèche à 20$.

Le prix de Polkadot semble toujours peu attrayant car le prix s’enroule actuellement dans un drapeau baissier. Les commerçants doivent rechercher des entrées courtes potentielles ou rester complètement à l’écart.

Le prix de Polkadot est toujours baissier

Le prix Polkadot a imprimé son chandelier le plus bas ce mois-ci à 16,40 $. Étant donné que le prix DOT s’est enroulé vers le haut dans un canal parallèle plus petit qui ressemble à un drapeau baissier, le prix DOT peut poursuivre la contre-tendance pendant plusieurs jours de plus, il n’est donc pas conseillé d’être un vendeur précoce. Les traders doivent envisager de définir des alertes au niveau de la cassure et de clôturer en dessous du canal de tendance pour s’assurer d’être du bon côté du trade.

Le prix Polkadot a des objectifs baissiers à 15 $ et 14,50 $. Les haussiers n’ont pas encore affiché de changement significatif pour envisager un rallye de contre-tendance plus fort. L’invalidation la plus sûre pour la thèse de l’traders est une violation du point d’origine du canal parallèle, qui est à 20 $. Les traders intrajournaliers peuvent envisager de placer un stop au-dessus du plus petit canal parallèle si et quand le canal est franchi et fermé à la baisse.

Graphique DOT/USDT sur 6 heures

Le niveau d’invalidation de 20 $ crée un rapport risque/récompense de 1,35 par rapport à l’objectif de 14,50 $. Si 14,50 $ sont dépassés, un recul finira par se produire. Après le recul, les analystes chercheront une entrée pour rejoindre la course haussière pour cibler 24 $, ce qui entraînera une augmentation de 20 % par rapport au prix actuel.