Prédiction des prix des crypto-monnaies : ApeCoin, Shiba et Bitcoin – American Wrap 28 avril | Cryptomonnaie

Le prix ApeCoin ne montre aucun signe de ralentissement, vise 25 $ ensuite

Le prix de l’ApeCoin emprunte une voie dangereuse qui pourrait entraîner une forte correction si les choses ne se calment pas. Cependant, compte tenu du sentiment massivement haussier autour de l’APE, le retracement à venir pourrait également offrir aux acheteurs patients l’occasion d’accumuler l’altcoin à prix réduit avant d’établir un nouveau record absolu.

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Gagner un catalyseur de saison pour déclencher un rallye crypto

Le prix du bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies sont sur le devant de la scène, à l’exception du prix du XRP, qui est toujours sous la pression de la force du dollar. Cependant, toutes les autres principales crypto-monnaies se rallient après que Facebook ait surpris à la hausse et poussé un soupir de soulagement sur les marchés. Le prochain sur le rôle ce soir est Apple, qui sort après la clôture. Il sera essentiel que les bénéfices d’Apple soient positifs pour une autre clôture haussière, qui verra les commerçants continuer et suivre la tendance avec des gains solides à venir la semaine prochaine.

Pourquoi le prix du Shiba Inu augmentera de 17 % le mois prochain

Le prix du Shiba Inu a donné des raisons de croire à un rallye haussier de 17% dans les prochains jours. Le prix SHIBA semble s’enrouler dans un motif triangulaire, ayant imprimé 3 des 5 balançoires nécessaires. En analysant les techniques, les vagues A, B correspondent aux critères du triangle des manuels car elles affichent des changements de direction saccadés et parfois imprévisibles.