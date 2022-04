Pourquoi le prix du Shiba Inu augmentera de 17 % le mois prochain | Cryptomonnaie

Le prix SHIB s’enroule dans un motif triangulaire.

Le prix du Shiba Inu montre des signaux de soutien sur le RSI.

L’invalidation pour le cas haussier est une violation inférieure à 0,00002217 $.

Le prix du Shiba Inu montre la preuve d’une formation de triangle en cours. Si les données techniques sont correctes, le prix du SHIB augmentera de 17 à 20 % en mai.

La tendance à la baisse des prix du Shiba Inu semble faible

Le prix du Shiba Inu a donné des raisons de croire à un rallye haussier de 17% dans les prochains jours. Le prix SHIBA semble s’enrouler dans un motif triangulaire, ayant imprimé 3 des 5 balançoires nécessaires. En analysant les techniques, les vagues A, B correspondent aux critères du triangle des manuels car elles affichent des changements de direction saccadés et parfois imprévisibles.

Le prix du Shiba Inu se négocie actuellement à 0,00002308 $. La tendance baissière actuelle semble relativement faible en termes de volume, ce qui est un signal de confluence pour l’idée prospective du triangle. De plus, les chandeliers de la tendance baissière sont également relativement faibles par rapport au rallye haussier massif qui s’est produit le 12 avril pour mettre fin à la vague C. Il convient de noter que la vague C a un signal d’achat fort sur l’indice de force relative.

Graphique SHIB/USD sur 1 jour

Le prix du Shiba Inu a un objectif haussier de 17 % à 0,00002621 $, ce qui devrait être la dernière vague à marquer la vague D. L’invalidation de l’idée haussière est une brèche sous la vague C à 0,00002217 $. Si les baissiers peuvent dépasser ce niveau, alors l’idée du triangle ne serait pas invalide, mais des niveaux de liquidité inférieurs à 0,00001850 $ seraient une cible idéale pour les baissiers, ce qui entraînerait une baisse de 20 % du prix actuel.