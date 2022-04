Les transactions sur les baleines de Cardano dépassent 16,74 milliards de dollars, ADA sur la bonne voie pour une hausse des prix | Cryptomonnaie

Le réseau Cardano a connu un pic d’activité, avec 5,3 millions d’adresses sur le réseau ADA.

Le volume total échangé par les baleines sur le réseau Cardano a dépassé 16,74 milliards de dollars.

Les analystes prédisent un rassemblement à Cardano alors que les baleines récupèrent 18 milliards de dollars d’ADA.

Les partisans ont observé une augmentation de l’activité de transaction de baleines sur le réseau du tueur d’Ethereum Cardano. Les transactions de baleines dépassant 100 000 dollars ont dépassé 16,74 milliards de dollars alors que les grands investisseurs de portefeuille continuent d’accumuler de l’ADA.

Cardano est prêt pour un rallye à cette condition

Le prix de Cardano est sur la bonne voie pour faire un retour alors que l’activité des baleines sur le réseau du tueur d’Ethereum augmente. Les promoteurs ont noté une augmentation du nombre d’adresses sur le réseau Cardano. ADA possède plus de 5,3 millions d’adresses de portefeuille, dont plus de 50 000 sont des portefeuilles actifs, effectuant régulièrement des transactions sur la blockchain Cardano.

Adresses actives sur le réseau Cardano

Fait intéressant, l’augmentation des portefeuilles de baleines s’accompagne d’une activité croissante des grands investisseurs de portefeuille. Les baleines ont échangé plus de 16,74 milliards de dollars d’ADA au cours de la semaine dernière dans des transactions dépassant 100 000 dollars. En règle générale, une augmentation de l’activité des baleines est associée à une hausse des prix de brassage dans l’altcoin.

Dans le cas de Cardano, il y a une accumulation et une augmentation du volume du commerce des baleines. Les grands investisseurs de portefeuille ont récupéré 18 milliards de dollars à Cardano, ajoutant l’altcoin à leur portefeuille.

D’après les données d’IntoTheBlock, près de 83 500 adresses avaient déjà acheté 27,7 milliards de jetons ADA au prix moyen de 0,92 $. Le prix de Cardano devrait revendiquer ce niveau de prix et prendre le dessus sur le mur de l’offre dans sa tendance haussière.

Les analystes ont évalué la tendance des prix de Cardano et observé des signes haussiers. @CryptoCapo_, un analyste et commerçant de crypto sous pseudonyme, pense que si le prix de Cardano brise la résistance clé à 0,95 $, cela confirmerait la prédiction haussière et remonterait à 1,7 $. Cependant, si l’ADA ne réussissait pas à franchir la résistance, il pourrait chuter jusqu’au support principal entre 0,45 $ et 0,50 $.