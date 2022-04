NFT Market Weekly Analytics : Moonbirds et Bored Apes dominent | Cryptomonnaie

Malgré ce à quoi nous sommes habitués, cette semaine sur le marché NFT a été relativement stable. Le marché continue de fixer ses yeux sur Moonbirds : la collection de Kevin Rose (PROOF Collective) continue de gagner du terrain et de s’apprécier en prix. Pendant ce temps, le reste des autres grandes collections semble continuer à s’apprécier en prix, à quelques exceptions près.

Cette performance peut être vue dans la matrice suivante, qui montre les 10 collections les plus précieuses triées par leur capitalisation boursière. La capitalisation boursière de chaque collection est calculée comme le prix quotidien moyen des NFT vendus dans une collection multiplié par l’offre. Le sélecteur de période est utile pour mettre en évidence la variation des métriques sur la période de temps sélectionnée.

Collections NFT les plus précieuses selon les indicateurs IntoTheBlock NFT.

Comme le montre la matrice, l’intérêt de Bored Apes a augmenté cette semaine avec un gain de 81% en volume échangé par rapport à la semaine dernière. De même, le nombre de ventes a augmenté de 50 %, avec 107 Apes qui ont changé de mains au cours des 7 derniers jours. Cette pression d’achat s’est également traduite par leur prix par pièce, qui s’élève actuellement à 137,54 ETH en moyenne, soit près de 400 000 $. Leur principale collection dérivée, Mutant Apes, a également fortement réagi, avec des gains similaires et une augmentation moyenne des prix de 32 % en une semaine seulement, se situant à environ 37 ETH en moyenne (105 000 $).

Il convient également de noter les performances impressionnantes des Moonbirds. Deux semaines après leur sortie, la collection continue de susciter l’intérêt des collectionneurs de NFT. Cette semaine, leur prix moyen a doublé et atteint déjà 34 ETH en moyenne par pièce, soit près de 100 000 $. De l’autre côté, Azuki, Cryptopunks et Sandbox sont les autres collections à la traîne, avec leurs prix moyens en baisse de 7% à 10% par rapport à la semaine dernière.

La domination de Bored Apes est claire si nous examinons quelles sont les meilleures ventes quotidiennes de NFT. Comme on peut le voir dans le tableau suivant. Ces derniers temps, la plupart de ces meilleures ventes ont tendance à être en proie à de rares singes ennuyés, d’une moyenne d’environ 430 000 $ pour le moment.

Top des ventes NFT selon les indicateurs IntoTheBlock NFT.

Les exceptions sont généralement quelques rares Cryptopunks ou, comme on l’a vu hier, certaines pièces de niche d’autres collections, comme Deafbeef, une collection avec une offre très limitée qui offre une sorte d’expérience audiovisuelle stockée en chaîne.

Il vaut également la peine de jeter un coup d’œil aux collections moins connues qui sont en plein essor et qui pourraient présenter une bonne opportunité pour les collectionneurs NFT qui recherchent quelque chose de plus abordable et avec plus de potentiel. Comme toujours, les collections moins connues présentent beaucoup plus de risques, mais potentiellement plus d’avantages également. Afin de filtrer parmi les milliers de collections NFT, il peut être utile de regarder celles dont les prix augmentent le plus rapidement.

Collections NFT en plein essor selon les indicateurs IntoTheBlock NFT.

Cet indicateur affiche les collections à la croissance la plus rapide au cours de la semaine écoulée. Certaines de ces collections sont des dérivés, comme Hypemfers, ou des images de profil pixélisées comme SMOWL ou EightBit. Curieusement, une collection Art Blocks gagne une place dans le top 5.

Quelques-unes des collections tendance de cette semaine.

Malgré ce que beaucoup auraient prédit, le récent ralentissement du marché des actions (S&P 500 -11% au cours des 30 derniers jours) et de la crypto (-22%) n’affecte pas une grande partie du marché NFT. Tant en termes de volume d’échanges qu’en termes de lancement réussi de nouvelles collections, l’espace ne semble pas s’arrêter. Il sera intéressant de constater l’impact à long terme des Moonbirds parmi les autres meilleures collections. Va-t-il cannibaliser d’autres collections avec certains de leurs détenteurs vendant pour acheter un Moonbird, ou y a-t-il une demande dans l’espace pour une autre collection prolifique ? Il vaudra la peine de jeter un œil à ces indicateurs au cours des prochaines semaines pour le savoir.