Shiba Inu et Dogecoin acceptés par le géant mondial de l’immobilier, préparez-vous à revenir | Cryptomonnaie

Jamestown, un géant de l’immobilier, a annoncé l’acceptation de Shiba Inu et Dogecoin comme moyen de paiement via l’intégration de BitPay.

Shiba Inu et Dogecoin sont sur la bonne voie pour se remettre du récent recul des prix des pièces de mème.

Les analystes sont optimistes sur les deux pièces meme, prédisant une hausse des prix du Shiba Inu similaire à 2021.

La tendance des prix du Shiba Inu est similaire à 2021

Shiba Inu pourrait assister à une augmentation massive de l’activité et de la demande alors que le géant de l’immobilier permet aux propriétaires de payer un loyer en crypto. Jamestown a annoncé qu’il était prêt à accepter un loyer en crypto pour ses biens immobiliers basés aux États-Unis, et la société est sur la bonne voie pour mettre en œuvre ses plans d’expansion européenne.

Grâce à cette collaboration, l’utilité réelle des crypto-monnaies comme Shiba Inu et Dogecoin a augmenté. Michael Phillips, président de Jamestown, la société immobilière basée à Atlanta, en Géorgie, estime que la cryptomonnaie constituera une grande partie des plans de Jamestown pour mettre en œuvre l’innovation technologique grâce à l’intégration virtuelle.

Shiba Inu et Dogecoin ont trouvé des cas d’utilisation réels dans des fast-foods et plusieurs entreprises qui se sont associées à la plateforme de paiement cryptomonnaie NowPayments ou BitPay.

Les paiements Shiba Inu sont acceptés par des entreprises immobilières du monde entier, y compris une entreprise à Santa Clara del Mar, près de Buenos Aires.

Le géant de l’immobilier a révélé qu’il ne détiendrait pas de crypto-monnaie mais accepterait plutôt le paiement via une collaboration avec BitPay.

Les analystes ont évalué les tendances des prix du Shiba Inu et du Dogecoin et ont prédit une reprise des pièces meme. Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix du Dogecoin pourrait entrer dans une course haussière comme en 2021. La tendance des prix de la pièce meme est similaire à la hausse des prix de 2021, et un passage à 0,16 $ pourrait confirmer la prédiction haussière.