Le prix de Solana devrait passer de la banlieue à un train à grande vitesse | Cryptomonnaie

Le prix de Solana voit un rebond sur la poignée de 95 $.

Le prix du SOL a été soulevé par un afflux haussier massif qui pourrait suffire à rompre avec le SMA à 55 jours.

Une fois que le dollar reculera un peu, attendez-vous à voir un mouvement exponentiel à la hausse à 145 $, avec des gains de 45 %.

Le prix de Solana (SOL) voit la poignée de 95 $ bien défendue par les traders pour la quatrième fois. La zone entre 95 $ et 85 $ reste un territoire inexploré pour avril et montre la force des traders prêts à amorcer une tendance haussière. Une fois que les traders peuvent dépasser la moyenne mobile simple (SMA) de 55 jours à 101 $, attendez-vous à voir un mouvement rapide vers 130 $, et si le dollar s’affaiblit un peu, même un dépassement à 145 $.

Le prix SOL est sur le point de réserver 45 % de gains

Le prix de Solana a été rejeté par le pivot mensuel à environ 110 $ les 20 et 21 avril. Depuis lors, le prix a baissé et cherche un support à la poignée de 95 $. Cette poignée est importante car c’est le gardien qui empêche les traders d’ouvrir des niveaux à la baisse qui pourraient conduire à aussi peu que 85 $.

Le prix du SOL est donc une fois de plus sauvé par les traders qui défendent ce niveau, et il y a de la hausse à l’horizon alors que les traders préparent une tentative de dépasser le SMA de 55 jours. Une fois que cela se produit, attendez-vous à voir une progression lente qui aura l’étoffe d’un train de banlieue qui s’arrête constamment sur ses rails, se transformant en un train à grande vitesse rapide qui soulèvera les traders rapidement plus haut et verra leurs gains augmenter rapidement avec seulement le premier arrêt à 120 $, avant de sauter vers 130 $ et 145 $. Il sera vital que les traders fassent partie de l’évolution des prix avant le départ du train Solana.

Graphique journalier SOL/USD

Alternativement, un éventuel rejet du SMA à 55 jours, que les haussiers n’ont pas été en mesure de pousser et de clôturer les prix au-dessus au cours des quatre derniers jours de bourse, pourrait déclencher une nouvelle baisse à la baisse. Avec l’indice de force relative (RSI) inférieur à 50, les baissiers ont encore suffisamment de marge de manœuvre pour baisser, mettant en place la stratégie parfaite pour passer en dessous de cette poignée de 95 $ et ouvrir la boîte de 10 % de pertes supplémentaires, à 85 $. Si ce niveau ne se maintient pas, le niveau de 75 $ entrera peut-être en jeu, ce qui est connu du triangle baissier formé en février et mars.