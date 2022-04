Le prix du Zcash descendra en dessous de 100 $ malgré le rôle d’Edward Snowden dans la pièce de confidentialité | Cryptomonnaie

L’entrepreneur américain de la défense Edward Snowden a joué un rôle clé dans le développement de la pièce de confidentialité Zcash.

Un ancien sous-traitant de la défense américaine a divulgué des détails sur le rôle qu’il a joué dans le développement de la pièce de monnaie privée. Le prix du Zcash n’a pas réussi à se remettre de sa baisse, malgré l’annonce.

Le prix du Zcash risque de chuter en dessous de 100 $

Edward Snowden, un ancien sous-traitant américain de la défense, a récemment accepté de contribuer à faire connaître publiquement sa participation au développement de Zcash. Snowden a joué un rôle clé dans le projet de pièces de confidentialité et le lanceur d’alerte a obtenu l’asile en Russie en 2013.

Snowden a été accusé d’espionnage après avoir divulgué des informations sur la façon dont l’Agence de sécurité nationale (NSA) dirigeait de nombreux programmes de surveillance mondiaux qui ont soulevé des questions de confidentialité nationale et privée.

Plus tard, il est apparu que Snowdon travaillait pour une société informatique russe anonyme et était l’un des six participants à avoir pris part à un événement qui a établi Zcash comme une configuration de confiance. Suite à cette annonce, cependant, Snowden est resté loin des yeux du public pendant les six années suivantes.

En 2016, Snowden a été impliqué dans une vidéo publiée par Zcash media, une plateforme qui produit du matériel pédagogique. Snowden a dit,

J’ai vu qu’il était travaillé par un certain nombre de cryptographes universitaires de confiance et j’ai pensé que c’était un projet très intéressant. Tant qu’il est clair que je n’ai jamais été payé et que je n’avais aucun intérêt, c’était juste une question d’intérêt public, je pense que vous pouvez le dire aux gens.

Les partisans pensaient que l’annonce de l’implication de Snowden dans le projet alimenterait une hausse du prix de la pièce de confidentialité. Même si le rôle de Snowden dans la création de Zcash pourrait être considéré comme un signe haussier par beaucoup, la pièce de confidentialité continue de se consolider.

Ali Martinez, analyste en chaîne de premier plan, note :

ZEC semble avoir formé un triangle descendant sur son graphique hebdomadaire. Le rejet observé fin mars à partir de l’hypoténuse du modèle suggère que le prix du Zcash pourrait plonger davantage à la recherche d’un soutien. Une baisse de l’axe des x du triangle à 93 $ semble raisonnable compte tenu de l’historique des prix du jeton.

Zcash fait face à une concurrence féroce de Monero ; le nombre de transactions en XMR en mars 2022 s’élevait à 6,94 millions contre 4 237 sur la ZEC.

Transactions en privacy coins en mars 2022

@Alsteinn, un analyste crypto pseudonyme, a évalué la tendance des prix Zcash et identifié les domaines d’intérêt critiques. L’analyste est baissier sur la pièce de confidentialité et estime que les commerçants doivent procéder avec prudence s’ils observent une baisse du prix ZEC dans les zones sélectionnées.