Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Gagner un catalyseur de saison pour déclencher un rallye crypto | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin est fixé pour le deuxième jour de gains alors que le dollar plus fort est dépassé par la crypto.

Le prix Ethereum est fixé à 20% alors que les bénéfices révèlent l’appétit pour le risque des investisseurs.

Le prix du XRP voit un rebond sur un niveau pivot historique réussir.

Le prix du bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies sont sur le devant de la scène, à l’exception du prix du XRP, qui est toujours sous la pression de la force du dollar. Cependant, toutes les autres principales crypto-monnaies se rallient après que Facebook ait surpris à la hausse et poussé un soupir de soulagement sur les marchés. Le prochain sur le rôle ce soir est Apple, qui sort après la clôture. Il sera essentiel que les bénéfices d’Apple soient positifs pour une autre clôture haussière, qui verra les commerçants continuer et suivre la tendance avec des gains solides à venir la semaine prochaine.

Le prix du Bitcoin devrait clôturer au-dessus de 40 000 $ si Apple surprend à la hausse

Il est indéniable que le prix du Bitcoin (BTC) est très corrélé au Nasdaq cette saison des résultats. Lorsque le Nasdaq s’est effondré mardi après les bénéfices d’Alphabet, Bitcoin est entré dans une chute libre perdant plus de 5% de sa valeur marchande en raison de gains manqués. Trader a été témoin d’une tendance similaire hier après la cloche de clôture aux États-Unis, lorsque les bénéfices de Facebook sont sortis surprenants à la hausse. Le prix BTC a pu réaliser des gains avec une clôture au-dessus du S1 mensuel à 39 099 $ et utiliser le S1 ce matin comme plate-forme de lancement pour une autre journée haussière.

Le prix du BTC devrait donc sortir en flèche ce jour de bourse. Attendez-vous à voir des investisseurs et des haussiers acheter du BTC tout au long de la journée, l’emportant sur les traders essayant de défendre ce niveau de 39 780 $, empêchant les haussiers de dépasser 40 000 $. Comme déjà mentionné, la corrélation avec le Nasdaq et Apple ce soir sera essentielle car ce sera l’effet d’entraînement du vent arrière (ou du vent contraire, d’ailleurs) qui fera monter le prix du BTC au-dessus de 40 000 $, d’où il sera prêt à sauter. à 42 000 $ d’ici ce week-end, traversant la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours.

Graphique journalier BTC/USD

Le risque à la baisse va de pair avec les bénéfices d’Apple mentionnés. Si Apple baisse de 10% comme Alphabet, attendez-vous à ce qu’un vent contraire pousse le prix du BTC contre le niveau pivot à 38 073 $. Si ce niveau se brise, attendez-vous à voir une nouvelle baisse à 36 709 $. Si des nouvelles plus négatives sont ajoutées de n’importe quel coin géopolitique, il est probable qu’il y aura une nouvelle accélération vers le sud à 32 650 $.

Le prix Ethereum devrait renverser l’objectif de 3 000 $, à la recherche de 3 500 $ à mesure que nous avançons

Le prix de l’Ethereum (ETH) est sur le point de réserver une victoire de deux jours, car les investisseurs sont de bonne humeur face aux bénéfices de Facebook, déclenchant une vague de risques sur les marchés. Sur le dos de cela, le prix des ETH devrait augmenter d’un peu moins de 2% au moment de la rédaction de cet article, avec 5% à 9% supplémentaires prévus par la suite. Avec plus de nouvelles à venir et des marchés en feu, attendez-vous à une amélioration tout au long de la journée.

Le prix de l’ETH devrait donc réserver au moins une séquence de victoires consécutives de deux jours et cherche à poursuivre cette tendance jusqu’au week-end alors que de plus en plus de nouvelles géopolitiques passent à l’arrière-plan, les risques extrêmes diminuant et la demande d’achat dépassant le dollar plus fort. Si le dollar commence à s’estomper, attendez-vous à voir un mouvement exponentiel se dérouler alors que les traders traversent le SMA de 55 jours à 3 018 $ et voient une grande avancée vers 3 500 $, vers le SMA de 200 jours. Cela signifierait un bond de 23% pour le prix des ETH, à la suite de cela.

Graphique journalier ETH/USD

Le risque vient d’un rejet contre le double plafond à 3 018 $ et le SMA à 55 jours à proximité. Les traders seront plus qu’heureux d’utiliser ces poignées pour faire court, placer des arrêts au-dessus d’eux et voir les traders se faire écraser dans le processus, se transformer en une longue pression et voir les traders prendre les pertes et accélérer la pression à la baisse car ils doivent également vendre. pour sortir de leurs métiers perdants. Cela signifierait une baisse vers 2 700 $ pour ETH, où un double étage attend avec un système de sécurité près de 2 680 $.

Le prix du XRP devrait grimper de 14% alors que le RSI s’éloigne de la survente

Le prix Ripple (XRP) peut être considéré comme l’opportunité commerciale technique parfaite parmi les crypto-monnaies. Le prix de l’ondulation a chuté massivement mardi après que les bénéfices d’Alphabet aient donné une douche froide aux marchés et qu’ils aient chuté. Le prix du XRP a baissé de plus de 7 % à la suite de cela et est retombé à 0,6264 $, ce qui représente un niveau pivot historiquement significatif et coïncide avec la ligne de tendance descendante rouge du 28 mars.

Le prix du XRP a vu l’indice de force relative (RSI) toucher la barrière de « survente », et depuis lors, le prix du RSI et du XRP a rebondi, montrant que le cadre technique est logique et a incité les traders à entrer et à acheter ces indicateurs techniques . Avec cela, le prix du XRP devrait remonter vers 0,73 $ alors que les acheteurs resteront les bras croisés, s’abstenant de vendre et, ce faisant, tariront la demande, incitant les traders à commencer à vendre à des prix plus élevés afin de déclencher indivertiblement un rallye serrant les traders eux-mêmes.

Graphique journalier XRP/USD

Avec la baisse des pénalités mardi, il se pourrait que le RSI ne fasse que prendre une pause avant de redescendre jusqu’à la barrière de survente et d’essayer de la franchir. Cela signifierait que le prix du XRP n’est pas apte à atteindre de nouveaux sommets par rapport au sommet d’hier et à voir le prix retomber lentement mais sûrement à la baisse. Une fois que les traders ont franchi 0,6264 $, le meilleur niveau suivant pour attraper l’action des prix se situe autour du S2 mensuel et du niveau pivot à 0,5852 $, soit une autre baisse d’environ 10 %.