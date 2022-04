Le prix ApeCoin ne montre aucun signe de ralentissement, vise 25 $ ensuite | Cryptomonnaie

Le prix ApeCoin a créé un nouveau record historique à 20,29 $ après avoir produit une série de sommets plus élevés.

Les techniques suggèrent qu’une divergence baissière pourrait fournir une opportunité d’achat avant un passage à 25 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 14,43 $ invalidera la thèse haussière de l’APE.

Le prix de l’ApeCoin emprunte une voie dangereuse qui pourrait entraîner une forte correction si les choses ne se calment pas. Cependant, compte tenu du sentiment massivement haussier autour de l’APE, le retracement à venir pourrait également offrir aux acheteurs patients l’occasion d’accumuler l’altcoin à prix réduit avant d’établir un nouveau record absolu.

Le prix ApeCoin se prépare pour un nouveau sommet

Le prix d’ApeCoin a établi quatre plus hauts et trois plus bas depuis le 20 avril et a créé un nouveau record à 20,29 $. La connexion de ces points d’oscillation à l’aide de lignes de tendance révèle un biseau descendant.

Ce schéma technique prévoit un downswing de 17%, obtenu en mesurant la distance entre le premier swing haut et bas. Bien qu’ApeCoin n’ait pas franchi la ligne de tendance inférieure du coin en baisse, les investisseurs peuvent spéculer sur le fait que cela pourrait se produire lors de la prochaine étape vers le bas à environ 19,89 $. Par conséquent, l’ajout de la mesure de 17 % à ce niveau révèle une cible de 16,47 $.

La divergence baissière entre les plus hauts des prix et les plus bas de l’indice de force relative (RSI) ajoute de la crédibilité à la thèse du ralentissement. Cette formation technique suggère que le momentum s’affaiblit tandis que la valeur de l’actif sous-jacent augmente.

La résolution de cette configuration est un retracement mineur, qui correspond à la formation du coin descendant.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix d’ApeCoin recule d’environ 18 % par rapport à sa position actuelle à 16,47 $. Bien que ce mouvement soit baissier à court terme, il s’agit d’une excellente opportunité d’accumulation pour les acheteurs écartés.

Sur la base de l’extension de Fibonacci basée sur la tendance, le rallye résultant de 16,47 $ propulsera probablement le prix de l’ApeCoin à 24,57 $, un nouveau record historique. Au total, cette montée en puissance constituerait un gain de 50 %.

Graphique APE/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix d’ApeCoin, une augmentation soudaine de la pression de vente qui le pousse à produire un chandelier de quatre heures proche en dessous de 16,47 $ invalidera la thèse haussière. Une telle évolution ouvrira la possibilité d’un nouvel effondrement de la valeur marchande de l’APE à 14,43 $.