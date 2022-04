La tendance des prix d’Ethereum montre des signaux d’épuisement baissiers avec une consommation de 6,25 milliards de dollars en ETH | Cryptomonnaie

Le graphique des prix Ethereum montre des signes baissiers aux analystes après avoir hésité pendant un an.

Un total de 2,1 millions de jetons ETH ont été brûlés cumulativement, ce qui représente 6,25 milliards de dollars.

Malgré la réduction massive de l’offre en circulation, les analystes ne s’attendent pas à de grands mouvements du prix d’Ethereum.

Le prix de l’Ethereum pourrait chuter alors que les analystes identifient des signes d’épuisement baissier dans la tendance des prix de l’altcoin. Cela survient malgré une baisse de l’offre en circulation d’Ethereum, la quantité d’ETH brûlée atteignant un record de 2,1 millions.

Le prix Ethereum pourrait poursuivre sa tendance à la baisse

Le nombre total de jetons Ethereum brûlés a franchi une nouvelle étape, franchissant 2,1 millions aujourd’hui. Sur la base des données du tracker de gravure Ethereum, 6,25 milliards de dollars en ETH ont été brûlés jusqu’à présent, retirés définitivement de la circulation.

En règle générale, une baisse de l’offre en circulation d’un actif augmente la pression d’achat sur les bourses. Une réduction des réserves d’Ethereum sur les bourses pourrait faire grimper le prix de l’altcoin, avec une augmentation de la demande d’ETH.

Pourtant, les analystes ont évalué le graphique des prix Ethereum et identifié des signes baissiers dans la tendance de l’altcoin. @AltcoinSherpa, analyste et trader crypto, a observé que le prix d’Ethereum était agité depuis un an sans changements significatifs. Les analystes ne s’attendent pas à de grands mouvements dans Ethereum et prévoient une consolidation pour les prochaines semaines.

$ETHBTC: Ça tourne autour depuis un an, sans vraiment faire grand-chose. Je ne m’attends pas à de grands mouvements de ce côté jusqu’à ce que btc soit dans un endroit sain et je pense que nous continuons simplement plus de consolidation pendant des semaines/mois. #Ethereum $ETH pic.twitter.com/hMxiSf09wv — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) 27 avril 2022

Cependant, tous les analystes ne sont pas baissiers. @Crypto_McKenna soutient que la tendance des prix Bitcoin et Ethereum a montré des signes d’épuisement baissier. Il est donc probable que le prix Ethereum connaîtra bientôt un renversement de tendance.

Les analystes de Netcost-Security sont également optimistes. Ils ont été témoins d’une augmentation du nombre de baleines Ethereum et ont prédit une évasion de l’ETH. Les analystes estiment que la hausse d’Ethereum est de 3 400 $ et que la tendance des prix de l’altcoin pourrait changer rapidement.