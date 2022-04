Pourquoi les investisseurs se précipitent pour ajouter XRP à leurs portefeuilles | Cryptomonnaie

Le prix du XRP s’enroule dans un triangle symétrique, faisant allusion à une cassure explosive de 70 %.

Les mesures en chaîne prennent en charge un mouvement haussier, mais seulement après une contrefaçon bien planifiée.

Un chandelier de trois jours proche du creux du 18 juillet à 0,515 $ invalidera la thèse haussière de Ripple.

Le prix du XRP est à une position qui a historiquement rapporté des gains massifs aux acheteurs patients. Par conséquent, les investisseurs doivent garder un œil attentif sur ce jeton de remise car un mouvement explosif est imminent.

Prix ​​XRP au point d’inflexion

La consolidation des prix XRP au cours de la dernière année, s’étendant d’avril 2021 à avril 2022, a produit un triangle symétrique. Cette configuration consiste en une série de hauts inférieurs et de bas supérieurs qui sont connectés à l’aide de lignes de tendance.

Contrairement à d’autres modèles, celui-ci n’a pas de biais directionnel et prévoit une variation de prix de 70 % lors de la cassure. La cible est obtenue en ajoutant la distance entre le premier swing haut et le swing bas au point de cassure.

Au moment de la rédaction, le prix du XRP oscille autour de la ligne de tendance inférieure du triangle. Les deux dernières fois, le jeton de remise a marqué cette barrière, une reprise massive a émergé. Donc, si l’histoire se répète, Ripple est susceptible de déclencher une autre montée en puissance.

En supposant que le prix XRP produise un chandelier quotidien au-dessus de la ligne de tendance supérieure à 0,926 $, cela signalera une course de liquidité au-dessus des sommets égaux et déclenchera également une nouvelle tendance à la hausse vers l’objectif prévu à 1,575 $.

L’indice de force relative (RSI) soutient ce rebond de la ligne de tendance inférieure du triangle symétrique. Cet indicateur suit l’élan et oscille entre 0 et 100. Les plages généralement acceptées incluent un niveau de survente inférieur à 30 et une condition de surachat supérieure à 80.

Comme le montre le graphique ci-dessous, le prix XRP a un historique de rebond sur la plage jaune, s’étendant de 30 à 36. Les deux derniers nouveaux tests des lignes de tendance inférieures du triangle symétrique ont coïncidé avec le RSI atteignant cette plage et rebondissant.

Fait intéressant, la récente tendance à la baisse a également poussé le RSI extrêmement près du creux local du RSI, ce qui indique la possibilité d’une reprise. Par conséquent, l’une des deux choses pourrait se produire ici

Le prix du XRP glisse en dessous du triangle symétrique et déclenche une contrefaçon et un rebond alors que le RSI atteint le bas local, piégeant les vendeurs.

Une consolidation le long de la ligne de tendance inférieure qui pousse RSI à retester la boîte jaune, créant une divergence haussière. Cette évolution entraînera probablement un mouvement de prix à la hausse.

Quel que soit le scénario qui se déroule, les investisseurs peuvent gagner au moins 70 % s’ils accumulent après la cassure ou environ 140 % par rapport à la position actuelle – 0,648 $.

Graphique XRP/USDT sur 3 jours

Le modèle de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) sur 365 jours ajoute de la crédibilité aux perspectives haussières de XRP. Cet indice est utilisé pour mesurer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté des jetons XRP au cours de l’année écoulée.

Sur la base de plusieurs backtests, Santiment indique qu’une valeur comprise entre -10% et -15% est celle où les détenteurs à long terme s’accumulent puisque les détenteurs à court terme sont à perte. Par conséquent, cette plage est appelée une « zone d’opportunité ».

Pour XRP, le MVRV sur 365 jours oscille autour de -27% et les données des deux dernières années montrent qu’un creux local s’est formé à environ -30%, indiquant qu’un renversement de tendance pourrait être imminent, ce qui confirme également le prédiction technique haussière.

XRP MVRV sur 365 jours

Alors que les choses semblent massivement haussières pour le prix du XRP, il pourrait y avoir un scénario dans lequel un fakeout pourrait amener les détaillants à capituler, entraînant une correction plus profonde. Dans un tel cas, un chandelier de trois jours proche du creux du 18 juillet à 0,515 $ invalidera la thèse haussière du prix XRP. Dans un tel cas, Ripple pourrait continuer à baisser jusqu’à atteindre le niveau de support stable de 0,444 $.