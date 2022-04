Le bitcoin est prêt pour une clôture mensuelle volatile après que le prix du BTC ait « coché toutes les cases » pour un mouvement majeur | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) a réintégré sa zone de consolidation à vie la plus importante, mais pourrait encore s’effondrer vers un «fond macro», prévient une nouvelle recherche.

Dans un fil Twitter le 27 avril, la plate-forme d’analyse en chaîne Material Indicators a mis en lumière l’importance de 38 000 $ pour l’action des prix BTC.

Bitcoin entoure un point de contrôle très important

Après s’être attardé près de la liquidité à 37 700 $ ou plus sur des délais intrajournaliers, les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que BTC / USD n’a pas encore fait de mouvement clair vers le haut ou vers le bas, et les traders ont dû deviner dans quelle direction le marché ira.

Les facteurs macroéconomiques exigent une poursuite de la baisse, car l’impact de l’inflation et des conflits géopolitiques se fait clairement sentir sur les marchés boursiers.

Dans le même temps, les signaux en chaîne sont tout sauf baissiers, dirigés par les mineurs et leur investissement toujours croissant dans le taux de hachage.

Que ce soit à court ou à long terme, cependant, 38 000 $ constituent un prix historique critique pour Bitcoin.

« Depuis la cassure de 20 000 $ en décembre 2020, BTC s’est consolidé dans cette gamme plus que toute autre », a expliqué Material Indicators.

Il a ajouté que le « point de contrôle » – essentiellement le niveau de prix avec le volume le plus élevé – se situe désormais « précisément » là où le prix au comptant agit actuellement.

Cependant, où Bitcoin pourrait aller d’ici, n’est pas évident compte tenu de la tendance des prix de ce mois-ci. En analysant le graphique sur 3 jours, Material Indicators a noté des schémas haussiers et baissiers se répétant cette semaine seulement.

Celles-ci impliquent les moyennes mobiles sur 50, 100 et 200 périodes sur le graphique de 3 jours.

« Un zoom avant léger sur le graphique de 3 jours révèle que les croisements de 50 MA de 3 jours en dessous des 100 MA de 3 jours ont déclenché des rallyes et l’interaction avec la MA de 3 jours de 200 a soit conduit à un rallye, soit à une panne vers le fond macro », il c’est noté.

BTC a coché toutes ces cases cette semaine.

Graphique bougie BTC/USD 3 jours (Bitstamp) avec 50, 100, 200 MA. Source : TradingView

Les moyennes mobiles perdues s’empilent

Quelle que soit la direction, la volatilité est pratiquement garantie grâce à la prochaine clôture mensuelle. À l’heure actuelle, le BTC/USD devrait clôturer le mois d’avril avec 6 000 $ de moins que là où il a commencé.

Comme Cointelegraph l’a signalé précédemment, le graphique hebdomadaire a produit la première bougie rouge à quatre périodes depuis juin 2020 à la clôture de dimanche dernier.

Entre-temps, deux moyennes mobiles hebdomadaires clés ont répété une tendance rare, qui a déclenché à deux reprises une baisse des prix de 50 % du BTC cette semaine.

En conclusion, Material Indicators a introduit les baleines dans l’image. En plus de se situer actuellement en dessous des trois moyennes mobiles susmentionnées, le comportement d’achat et de vente des baleines à ce stade crucial est essentiel pour déterminer la trajectoire future.

« Jusqu’à ce que BTC récupère les principales moyennes mobiles, celles-ci sont considérées comme des rallyes de distribution utilisés pour vendre la déchirure ou ajouter à des positions courtes », écrit-il.

Attendez-vous à plus de volatilité à l’approche de la clôture/ouverture mensuelle. Cherchera alors un nouveau signal de précognition de tendance sur le graphique mensuel.

Graphique du carnet de commandes BTC/USD (Binance) avec la zone clé des baleines en surbrillance. Source : Indicateurs de matériaux/Twitter