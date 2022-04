Prix ​​Dogecoin pour récompenser les acheteurs patients avec 70% de gains | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin semble annuler sa hausse de 30 % cette semaine, mais il y a encore de l’espoir.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une remontée rapide à 0,235 $ si DOGE renverse l’obstacle de 0,159 $.

Une clôture hebdomadaire en chandelier en dessous de 0,078 $ invalidera les perspectives haussières.

Le prix du Dogecoin semble avoir du mal à sortir du schéma haussier populaire sur la période hebdomadaire malgré le récent rallye. Même après un mouvement réussi vers le haut, DOGE doit renverser cet obstacle immédiat pour atteindre sa cible.

Le prix Dogecoin offre une autre opportunité

Le prix du Dogecoin a perdu environ 85 % de sa valeur alors qu’il est passé de son niveau record de 0,740 $ à 0,109 $ en environ moins d’un an. Cette baisse massive reflétait le marché de la cryptomonnaie, mais DOGE semble être resté muet bien plus longtemps que de nombreux altcoins.

Cependant, cette correction a produit trois hauts et bas inférieurs distinctifs, qui, lorsqu’ils sont connectés à l’aide de lignes de tendance, décrivent un modèle de coin descendant.

La formation technique prévoit une hausse de 68% à 0,235 $, déterminée en ajoutant la distance entre le premier swing haut et le swing bas au point de cassure.

Bien que DOGE ait franchi la ligne de tendance supérieure à environ 0,139 $ le 26 avril d’un point de vue quotidien, il doit être validé sur le graphique hebdomadaire. Cela indiquera que la tendance haussière a commencé.

Une confirmation secondaire arrivera après que DOGE ait renversé l’obstacle de 0,159 $ dans un plancher de support. Dans un tel cas, les investisseurs peuvent accumuler DOGE et surfer sur la vague qui reteste l’objectif prévu à 0,235 $.

Graphique DOGE/USDT sur 1 semaine

Le modèle de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) sur 365 jours ajoute un vent arrière à ces perspectives haussières pour la crypto sur le thème des chiens. Cet indicateur est utilisé pour mesurer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté des jetons DOGE au cours de l’année écoulée.

Une valeur entre -10% et -15% indique que les détenteurs à court terme sont à perte. Fait intéressant, les détenteurs à long terme ont tendance à s’accumuler dans ces conditions et à former des fonds locaux. Par conséquent, ladite plage est appelée une « zone d’opportunité ».

Pour DOGE, le MVRV sur 365 jours oscille autour de -38 %, ce qui indique qu’il existe une possibilité d’inversion de tendance et correspond aux perspectives techniques.

DOGE MVRV 365 jours

Indépendamment de la tendance haussière autour du prix Dogecoin, un crash rapide du prix Bitcoin pourrait ruiner les configurations sur la plupart des altcoins, y compris DOGE. Dans ces conditions, si le prix du Dogecoin produit un chandelier hebdomadaire en dessous de 0,078 $, cela invalidera la thèse haussière et pourrait faire chuter DOGE à 0,048 $.