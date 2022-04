BlackRock lance l’ETF de l’industrie blockchain et nomme la crypto comme l’une des 3 grandes opportunités | Cryptomonnaie

Le plus grand gestionnaire d’actifs au monde a lancé un ETF blockchain, offrant aux clients une plus grande exposition aux sociétés liées à la crypto et à la blockchain.

BlackRock a officiellement lancé un ETF axé sur la blockchain, qui offre aux investisseurs une exposition à l’industrie de la crypto et de la blockchain sans avoir besoin de posséder directement des actifs numériques.

Mercredi, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, qui gère actuellement environ 10 000 milliards de dollars d’actifs, a ajouté le Blockchain and Tech ETF (IBLC) à sa gamme de produits iShares.

L’ETF de 4,7 millions de dollars ne possède pas directement de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, mais suit plutôt un éventail de sociétés internationales impliquées dans l’industrie.

L’ETF est composé de 41 avoirs distincts, le plus grand étant l’échange cryptomonnaie basé aux États-Unis, Coinbase, qui représente 11,45 % du fonds. Il est suivi de près par les grands mineurs de Bitcoin Marathon Digital Holdings (11,19%) et Riot Blockchain Inc. qui représente 10,41% du total des avoirs.

Se montrant prêt pour de futures acquisitions, l’ETF arbore actuellement une solide position de trésorerie de 9,15 % en dollars américains.

Parallèlement à la sortie du nouvel ETF, BlackRock a publié un rapport décrivant trois principaux domaines du marché qui subissent actuellement des changements permanents.

Le document détaille à quel point BlackRock est optimiste sur l’industrie de la cryptomonnaie, déclarant que si la majeure partie de l’attention portée aux actifs numériques se concentre sur le prix et la volatilité, la valeur réelle de la blockchain n’a pas encore été pleinement réalisée.

Nous pensons que l’opportunité plus large – tirer parti de la technologie blockchain pour les paiements, les contrats et la consommation en général – n’a pas encore été prise en compte.

Le document attire également l’attention sur l’adoption des monnaies numériques des banques centrales (CBDC), notant que 87 pays sont actuellement en train d’explorer la technologie.

Les ETF crypto gagnent en popularité parmi les investisseurs institutionnels en tant que moyen de se faire connaître du secteur de la crypto-monnaie.

Les discussions concernant un ETF Bitcoin au comptant ont été relancées après qu’une récente enquête du Nasdaq a révélé que 72% des 500 conseillers financiers interrogés seraient plus susceptibles d’investir les fonds des clients dans un fonds au comptant plutôt qu’un fonds à terme.