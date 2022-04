Le prix du Bitcoin tente de se redresser alors que la République centrafricaine adopte le BTC comme monnaie légale | Cryptomonnaie

La République centrafricaine a adopté le Bitcoin comme monnaie légale, ce qui en fait le deuxième pays au monde à accepter le BTC.

Les législateurs de la RCA ont approuvé à l’unanimité un projet de loi légalisant l’utilisation des crypto-monnaies dans le pays et donnant cours légal au Bitcoin et au franc CFA.

Les analystes estiment que le prix du Bitcoin est dans la dernière étape avant un rallye massif, fixé à 49 000 $.

Le prix du Bitcoin pourrait se remettre de son récent recul avec plusieurs mises à jour haussières dans l’écosystème BTC. De nombreux analystes sont optimistes sur le prix du Bitcoin et prédisent une course à 49 000 $.

Le prix du bitcoin pourrait faire son retour après des annonces haussières

Le prix du Bitcoin est sur la bonne voie pour récupérer les pertes récentes avec une tournure haussière des événements. La République centrafricaine, un pays africain enclavé, a annoncé son acceptation du Bitcoin comme monnaie légale aux côtés du franc CFA.

Cette décision est un moment décisif pour les détenteurs de BTC car la RCA est la deuxième nation au monde à adopter le Bitcoin aux côtés de sa monnaie fiduciaire. Les législateurs de la RCA ont pris la décision unanime d’accueillir le BTC et l’ont identifié comme une méthode légale pour effectuer des paiements à travers le pays.

En septembre, l’annonce par El Salvador de la reconnaissance de la BTC comme monnaie légale dans son pays a alimenté un sentiment haussier parmi les investisseurs particuliers et institutionnels du monde entier. Les partisans s’attendent à ce que l’annonce de CAR ait un impact similaire sur le prix du Bitcoin.

Actuellement, deux autres catalyseurs font grimper le prix du Bitcoin. Fidelity Investments, une société de courtage américaine, a révélé son intention de déployer des investissements Bitcoin pour 401 (k). MicroStrategy, célèbre pour son accumulation agressive de Bitcoin, a annoncé son intention d’offrir aux employés l’accès aux régimes de retraite Bitcoin via le service de Fidelity.

Un autre produit d’investissement passionnant, un ETP hybride qui comprend à la fois Bitcoin et Gold, a été lancé par 21Shares ; cela pourrait offrir aux investisseurs une couverture contre l’inflation. 21Shares et ByteTree ont révélé que BOLD ETP comprend 18,5 % de Bitcoin et 81,5 % d’or.

Les partisans estiment que l’introduction de plusieurs produits d’investissement basés sur Bitcoin et soutenus sur le marché et l’acceptation de l’actif comme cours légal sont des événements importants qui pourraient contribuer à une hausse des prix de BTC.

@TATraderAlan_, analyste et trader crypto, pense que le prix du Bitcoin est dans la dernière étape avant d’éclater dans une tendance haussière massive. L’analyste a fixé un objectif haussier de 49 000 $ pour le prix du Bitcoin. Au moment de la rédaction, BTC/USD se négocie dans la zone de 39 000 $.