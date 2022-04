Le prix du Zilliqa se prépare pour un rallye de 20 % à 0,11 $ | Cryptomonnaie

Le prix du ZIL reteste la moyenne mobile sur 50 jours pour la première fois depuis le début de la course haussière de 300 %.

Le prix de Zilliqa est de retour au-dessus d’une ligne médiane de canal parallèle.

L’invalidation de la configuration commerciale haussière est une baisse à 0,075 $.

Le prix Zilliqa présente une configuration commerciale à haut risque

Le prix du Zilliqa montre des signes encourageants pour les scalpers qui cherchent à attraper un commerce à court terme. La jambe C actuelle a trois séries d’impulsions dans le mouvement, ce qui pourrait être une première preuve de sa fin. De plus, le prix ZIL a atteint un creux à 0,09235 $ mais s’est établi au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours. Une flambée des prix de 20 % à 0,1125 $ pourrait se produire, car c’est la première fois que le prix se familiarise avec la moyenne mobile à ces niveaux.

Le prix de Zilliqa se négocie actuellement à 0,09413 $ et devrait connaître une action de prix agitée dans ce domaine avant de remonter. Une approche du coût moyen en dollars pourrait être une excellente stratégie pour aborder cette configuration commerciale, car un nouveau creux autour de 0,084 $ est toujours possible. Il convient de noter que le profil de volume montre une tendance effilée ajoutant plus de confluence que la tendance à la baisse se terminera bientôt.

Graphique ZIL/USD sur 4 heures

L’invalidation de la configuration commerciale haussière est une chute en dessous de 0,075 $, créant une configuration commerciale 1-1 avec un objectif de profit à 0,1125 $. Si F, les traders, peuvent exploiter ce niveau, l’idée de cuir chevelu de tendance haussière sera nulle. Les baissiers pourraient poursuivre la tendance à la baisse vers 0,065 $, entraînant une baisse de 30 % par rapport au prix actuel du Zilliqa.