Le prix du Dogecoin se stabilise après le trading en dents de scie | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin se redresse après deux jours de négociation très nerveux.

Le prix DOGE devrait confirmer ses gains avec un rebond par rapport au niveau technique de 0,1357 $.

Attendez-vous à voir un rebond vers 0,1594 $, ce qui se traduirait par un gain de 17 % en cours de journée.

Le prix du Dogecoin (DOGE) a connu une action nerveuse sur les prix en dents de scie lundi et mardi. Au début de la semaine, Dogecoin a excellé grâce au débordement d’Elon Musk achetant Twitter, déclenchant un rallye lié à Musk dans les crypto-monnaies. Mais mardi, le sentiment a changé avec les actions martelées et pesant sur les crypto-monnaies qui ont connu de fortes ventes et des prises de bénéfices rapides, déclenchant un appariement complet des gains encourus. Attendez-vous à voir une hausse aujourd’hui alors que les investisseurs regardent au-delà du bruit, ce qui devrait faire monter le prix du Dogecoin à 0,1600 $, ce qui entraînerait un gain de 17 %.

Le prix DOGE revient en faveur et s’apprête à verrouiller des gains de 17%

Le prix du Dogecoin doit donner des maux de tête aux investisseurs après avoir d’abord augmenté de 20 % lundi et ensuite chuté de 13 % mardi. La raison en était que Dogecoin était lié à Elon Musk et la confirmation qu’il avait conclu un accord pour acheter Twitter, ce qui a fait remonter ses crypto-monnaies préférées. Mais les marchés ont versé de l’eau froide sur ce sentiment mardi. Les investisseurs ont été choqués par des résultats décevants accompagnés de plusieurs avertissements pour les trimestres suivants. Les entreprises ont vu l’inflation grignoter leurs marges bénéficiaires, les forçant à augmenter leurs prix plus tôt. Pour aggraver les choses, avec les fermetures en Chine, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement pourraient causer plus de problèmes au cours des trimestres suivants si les ventes sont inférieures aux estimations.

Le prix DOGE voit les investisseurs regarder au-delà de tout cela et saluent la politique de soutien du gouvernement chinois qui ouvre ses coffres et cherche à moderniser les infrastructures en Chine. Cela devrait aider à accélérer les expéditions et pourrait aider à résoudre assez rapidement tout problème de chaîne d’approvisionnement. Avec cette confiance et cette facilité retrouvées, attendez-vous à ce que le prix DOGE remonte à 0,1594 $, où une clôture au-dessus du niveau de résistance mensuel R1 pourrait préparer le terrain pour une poursuite vers 0,1750 $ et entraîner un nouveau test de la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours. .

Graphique journalier DOGE/USD

Les investisseurs pourraient à nouveau avoir peur si les bénéfices de Facebook ou d’Apple aujourd’hui ou demain décevaient. Avec une chute de l’indice Nasdaq, un débordement sur les crypto-monnaies pourrait facilement s’ensuivre et voir DOGE retomber au niveau pivot à 0,1357 $. Si le prix DOGE glisse en dessous du SMA de 55 jours coïncidant avec le pivot mensuel à 0,1339 $, attendez-vous à une accélération avec un mouvement de couteau en baisse à 0,1137 $, vers le niveau de support mensuel S1.