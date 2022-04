Que signifie la prise de contrôle de Twitter par Musk pour le marché de la cryptomonnaie ? | Cryptomonnaie

La recherche scientifique confirme l’effet à court terme de Musk sur la crypto.

La prise de contrôle de Twitter par Musk devrait renforcer sa décentralisation.

Musk, propriétaire de Twitter, profitera probablement au marché de la cryptomonnaie à long terme.

Dans l’une des plus grandes acquisitions technologiques de l’histoire, Elon Musk a acheté Twitter Inc., lui donnant le contrôle du réseau de médias sociaux qu’il avait exprimé son intérêt à acquérir dès 2017. Musk prendra Twitter privé dans le cadre de l’accord. Les actionnaires, dont The Vanguard Group, Morgan Stanley et BlackRock, recevront 54,20 $ par action dans le cadre de l’offre de Musk.

Musk est un utilisateur passionné de Twitter, partageant des mèmes, des nouvelles de Tesla et des commentaires pleins d’esprit sur sa vie quotidienne avec ses 85 millions de followers.

À la suite de cette prise de contrôle, des répercussions mondiales risquent de se faire sentir dans les années à venir, notamment en influençant potentiellement la façon dont des milliards de personnes utilisent les médias sociaux.

En ce qui concerne la crypto, Musk ne cache pas son amour pour les actifs numériques. « La vraie bataille est entre fiat et crypto. Dans l’ensemble, je soutiens ce dernier », a-t-il mentionné en réponse à quelqu’un lui demandant pourquoi les gens lui en veulent d’avoir influencé les marchés de la cryptomonnaie.

Le marché de la crypto sera-t-il affecté par un milliardaire crypto-centré à la tête du réseau social le plus populaire au monde ? Cela semble certain à première vue. Creusons plus profondément cependant.

L’effet « musc »

Elon Musk a changé de manière inattendue le bio1 de son compte Twitter en #bitcoin en janvier 2021. En quelques heures seulement, le prix de Bitcoin est passé d’environ 32 000 $ à plus de 38 000 $, augmentant sa capitalisation boursière de 111 milliards de dollars.

Les prochains tweets cryptomonnaies les plus importants de Musk ont ​​eu lieu en février 2021, lorsqu’il a professé son amour pour DOGE, qui a augmenté son prix de 50 % le même jour.

En mars 2021, Musk a tweeté que Bitcoin pourrait être utilisé pour acheter Teslas. Bitcoin a bondi en valeur, atteignant près de 65 000 $ en un mois.

En décembre, Musk a conclu sa saga de tweets cryptomonnaies pour 2021 en annonçant que Tesla commencerait à accepter les paiements DOGE pour les marchandises. En deux heures, le prix de Dogecoin a bondi de plus de 43 %.

Tesla a révélé son achat de Bitcoin, l’a accepté comme paiement, a finalement liquidé une partie de ses avoirs en BTC et a cessé de l’accepter comme paiement – toutes ces actions ont eu un impact significatif sur le marché, créant encore plus de volatilité.

Une étude récente du Blockchain Research Lab, un organisme de recherche scientifique indépendant spécialisé dans la technologie blockchain, a prouvé que Musk avait un impact sur le marché de la cryptomonnaie.

Une méthode d’étude d’événements a été utilisée dans cette étude pour analyser les effets à court terme de l’activité Twitter de Musk sur les rendements et les volumes de crypto-monnaie.

Le graphique ci-dessous montre les retours de journal cumulés pour les crypto-monnaies autour des tweets sélectionnés de Musk.

Source : BlockchainResearchLab.org

Les résultats de l’étude indiquent que les prix du Bitcoin et du Dogecoin réagissent positivement aux événements, mais les réactions diffèrent considérablement. Chaque fois que Dogecoin est mentionné dans les tweets de Musk, cette devise enregistre de forts rendements et les volumes de transactions augmentent, tandis que les tweets liés au Bitcoin ne sont associés qu’à une augmentation du volume de transactions.

Selon les auteurs, cela pourrait être dû aux tweets généralement positifs de Musk sur Dogecoin, alors que ses tweets sur Bitcoin étaient mitigés, ce qui pourrait annuler à la fois les effets positifs et négatifs.

Le prix du Bitcoin a explosé pendant une courte période, suivi de gains progressifs pendant environ 45 minutes. Les gains se sont ensuite stabilisés. Le prix de Dogecoin a montré un pic rapide et très important, suivi de 45 minutes supplémentaires d’augmentation des prix. Après cela, le prix est revenu à ses niveaux initiaux. Les événements ont généralement eu un impact positif sur les prix qui a duré au moins deux heures.

«Les tweets de Musk sur la crypto-monnaie nous permettent de tester l’efficacité du marché de forme faible en utilisant la méthodologie d’étude d’événements. Les résultats montrent clairement que les tweets de Musk ont ​​un impact significatif sur les marchés de la crypto-monnaie en termes de prix et de volume de transactions, confirmant notre première question de recherche », conclut l’étude.

L’annonce par Musk de la prise de contrôle de Twitter a déclenché une hausse de 30 % du prix de Dogecoin, qui a également suivi les augmentations de prix d’autres pièces de mème. Cependant, le prix s’est ensuite inversé, prouvant que l’effet Musk sur les rendements est transitoire.

L’avenir décentralisé de Twitter

Parmi les premières promesses de Musk pour Twitter, il y a la lutte contre la censure. En plus des nouvelles fonctionnalités, il s’est engagé à assouplir la position de Twitter sur la modération du contenu.

« La liberté d’expression est le fondement d’une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où l’on discute de questions vitales pour l’avenir de l’humanité », a déclaré Musk. tweeté.

La liberté d’expression ne s’appliquera pas aux escrocs ou aux spammeurs – Musk est dédié à les éradiquer. Twitter est inondé d’escroqueries et de spams cryptomonnaies, créant un véritable obstacle à l’adoption de la cryptomonnaie car les gens rencontrent constamment de mauvais acteurs et manquent donc de confiance dans les actifs numériques.

Ce problème n’a pas été sérieusement abordé auparavant, donc si Musk le gère, cela profitera à l’ensemble de l’industrie.

Une autre promesse faite par Musk à Twitter était de le rendre open source, ou disponible pour que le public puisse le voir et l’améliorer. Dans un sondage, Musk demandé ses disciples s’ils soutiendraient un algorithme open-source. Plus de 1,1 million de répondants ont dit oui.

En bout de ligne

À première vue, la transition de la propriété de Twitter des actionnaires à un seul milliardaire semble accroître la centralisation de l’entreprise. Cependant, lorsque vous regardez ce que sont ces actionnaires – comme The Vanguard Group qui possède Bank of America, JP Morgan et gère des géants de la technologie comme Apple, Microsoft et Alphabet – vous pouvez voir qu’ils représentent un pouvoir beaucoup plus centralisé que Musk et qu’ils sont connus pour s’opposer à tout effort décentralisé.

L’engagement de Musk à faire de Twitter une plate-forme plus axée sur la communauté ainsi que sa vision de faire du monde un endroit meilleur font que la prise de contrôle de Musk ressemble davantage à un effort de décentralisation. Bien que ses tweets liés à la crypto-monnaie aient un effet à court terme sur le comportement des investisseurs sur les marchés de la crypto-monnaie, il est plus susceptible d’avoir un impact positif à long terme sur le marché de la crypto-monnaie en tant que propriétaire de Twitter.