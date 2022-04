Les données dérivées de Bitcoin suggèrent un potentiel de « short squeeze » | Cryptomonnaie

Les macro-traders qui s’attendent à une baisse continue du Bitcoin (BTC) devraient examiner le positionnement sur le marché des dérivés, sinon ils risquent d’être pris au dépourvu par une éventuelle compression courte, un mouvement rapide à la hausse entraîné par les baissiers abandonnant leurs paris baissiers.

Pour qu’une courte compression se produise, le marché doit avoir une activité baissière plus élevée que d’habitude. Dans de telles situations, une légère hausse des prix peut envoyer des baissiers ou des vendeurs à découvert courir pour compenser leurs positions, ce qui, à son tour, fait grimper les prix.

L’intérêt ouvert, ou le nombre de positions ouvertes sur le marché à terme perpétuel de Bitcoin, est passé à 256 752 BTC au début de cette semaine, le deuxième décompte quotidien le plus élevé en 365 jours, dépassé. par le total de 260 000 BTC du 4 janvier, selon les données fournies par Arcane Research.

La plupart d’entre elles pourraient être des positions courtes, selon les données suivies par Laevitas qui montrent que le taux de financement – le coût de la détention de positions longues/courtes sur contrats à terme perpétuels – a toujours été neutre à négatif ces dernières semaines. Un taux de financement négatif signifie que les shorts paient des longs pour garder la position baissière ouverte. En d’autres termes, le marché est biaisé baissier. Cela ressort également de la prime à terme déprimée, également connue sous le nom de base, sur les principales bourses, y compris le Chicago Mercantile Exchange, un indicateur de l’activité institutionnelle. La prime de trois mois a récemment glissé à 1,1 % annualisé sur le CME et à 2 % sur Binance, le plus grand échange cryptomonnaie au monde en termes d’intérêt ouvert et de volumes.

Donc, maintenant, si Bitcoin devient plus élevé, le coût de la détention à découvert deviendra un fardeau pour les commerçants détenant des positions baissières. Et ils pourraient se décharger de leurs paris baissiers, exerçant une pression à la hausse sur les prix. Selon les données de CoinDesk, Bitcoin a été vu pour la dernière fois s’échanger près de 2% de plus le jour près de 38 900 $.

« Tout [open interest] la croissance à la fin avril s’est accompagnée de taux de financement sensiblement négatifs, ce qui suggère que les shorts sont le principal agresseur tout en impliquant également une certaine capitulation des longs après cette jambe vers le bas », a écrit Vetle Lunde d’Arcane Research dans un rapport de recherche hebdomadaire partagé avec CoinDesk mardi.

« Le sentiment, les taux de financement et la base des contrats à terme [premium] suggèrent que les shorts sont les plus confiants. Ainsi, une courte pression est peut-être sur la table », a ajouté Lunde.

Alors que l’intérêt ouvert pour les contrats à terme perpétuels a augmenté, le nombre de positions ouvertes sur les contrats à terme réguliers reste déprimé. Les contrats à terme perpétuels diffèrent des contrats à terme réguliers car ils n’ont pas d’expiration prédéterminée. Ainsi, les positions à terme perpétuelles peuvent être détenues indéfiniment sans qu’il soit nécessaire d’ajuster ou de reconduire les positions avant l’expiration.

L’intérêt ouvert en tant qu’indicateur autonome ne révèle que la quantité de monnaie fiduciaire bloquée sur le marché des produits dérivés. Cependant, lorsqu’il est combiné avec d’autres mesures comme le taux de financement – le coût de détention de positions longues/courtes sur contrats à terme perpétuels – les analystes ont une idée de la nature du positionnement.