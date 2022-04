Prédiction de prix Ethereum: ETH reviendra à 3 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum voit les investisseurs se débarrasser des revenus décevants de Google.

Le prix de l’ETH voit les traders profiter de la remise à 2 800 $ pour reconstituer une position longue.

Attendez-vous à voir un rallye plus loin vers 3 018 $ si ce rallye peut se poursuivre jeudi.

Le prix de l’Ethereum (ETH) n’était pas en forme mardi, car il a chuté de plus de 6 % à la baisse et est passé en dessous de 2 800 $. Mais les traders attendaient de se précipiter et d’acheter des ETH à un prix avantageux. Le prix de l’ETH est en hausse de 2,5 % en début de séance et devrait revenir à 3 018,55 $, réduisant les pertes subies depuis mardi.

Le prix de l’ETH devrait grimper de 20% dans les revenus

Le prix d’Ethereum a pris une douche froide alors qu’Alphabet, l’action technologique préférée de Wall Street, a publié des résultats décevants, Youtube perdant des parts de marché au profit de Tik Tok. Les investisseurs n’ont pas tardé à rééquilibrer et à réévaluer la situation, secouant finalement la nouvelle ce matin car les bénéfices sont encore assez solides et aucun rapport significatif n’a été publié sur les pertes à venir.

Le prix de l’ETH est donc mûr pour la cueillette car il a subi cette correction des retombées de la déception d’Alphabet, se négociant dans l’ASIA PAC ouvert à une remise lucrative juste en dessous de 2 800,00 $. Les haussiers ont rapidement récupéré une partie de l’action des prix et devraient compenser intégralement les pertes subies de mardi, repoussant le prix à 3 018,55 $. À partir de là, c’est un petit saut à 3 163,35 $. Si les bénéfices des prochains jours annoncent des nouvelles positives, attendez-vous même à une explosion du côté acheteur vers 3 391,52 $, avec un bénéfice de 20 %.

Graphique journalier ETH/USD

Avec les résultats de Facebook qui devraient sortir ce soir, un revirement pourrait facilement être sur les cartes. Si Facebook surprenait à la baisse avec un nombre réduit d’utilisateurs et moins de revenus provenant de ses revenus publicitaires, attendez-vous à une forte baisse du Nasdaq qui entraînera les crypto-monnaies vers de nouvelles profondeurs. Le prix de l’ETH chutera à 2 695,70 $ et ensuite à 2 574 $, soit une perte de 10 %.