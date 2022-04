Les développeurs du réseau Cardano augmentent la taille des blocs de 10 % | Cryptomonnaie

Une nouvelle mise à niveau sur Cardano a vu la taille des blocs du réseau augmenter de 10 %, selon les développeurs plus tôt cette semaine.

« Avant le week-end, une proposition de mise à jour a été faite pour augmenter la taille du bloc du réseau principal #Cardano de 8K », a déclaré la société de développement de Cardano Input Output dans un tweet. « La taille de bloc actuelle est de 80 Ko, et après ce changement, elle sera de 88 Ko. »

Les blocs sont des lots de transactions qui sont confirmées et enregistrées sur une blockchain. Des tailles plus grandes signifient que plus de transactions peuvent être incluses dans chaque lot, mais cela peut affecter les temps de transaction et la capacité globale du réseau.

Input Output a déclaré que l’augmentation de 10 % de la taille des blocs du réseau contribuerait à augmenter le débit de données et l’évolutivité. Les performances des applications décentralisées ou des services reposant sur des contrats intelligents sur Cardano devraient également s’améliorer.

Input Output a ajouté qu’il surveillerait de près les performances et le comportement du réseau au cours des cinq prochains jours afin de déterminer la prochaine augmentation requise de la taille des blocs. L’augmentation précédente est survenue plus tôt en février lorsque la taille des blocs est passée de 72 Ko à 80 Ko à l’époque.

Cette étape précède la mise à niveau éventuelle de Basho de Cardano, qui introduirait des sidechains sur le réseau. Les sidechains sont un réseau de blockchain distinct qui se connecte à une autre blockchain – appelée blockchain parente ou réseau principal – via une cheville bidirectionnelle.

Pendant ce temps, l’amélioration fondamentale n’a pas fait grand-chose pour amortir les prix des jetons ADA de Cardano dans un contexte de baisse du sentiment sur le marché plus large de la cryptomonnaie.

Les prix de l’ADA ont chuté de 8,3 % au cours des dernières 24 heures, l’un des plus grands perdants parmi les principaux jetons, alors que le bitcoin (BTC) a perdu son support à 40 000 $ et a chuté au niveau de 38 000 $. ADA s’est échangé autour de la barre des 0,90 $ mardi, mais a fortement chuté au niveau de 0,82 $ mercredi matin avant de se redresser légèrement au moment de mettre sous presse.