Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : les cryptos se préparent à se rallier après avoir puni les premiers acheteurs | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin teste à nouveau la ligne de tendance inférieure du canal parallèle, menaçant un scénario décisif.

Le prix Ethereum invalide le cluster de support de 2 800 $ à 3 000 $, faisant allusion à un crash à 2 541 $,

Le prix d’ondulation creuse plus profondément dans la zone d’achat de 0,626 $ à 0,689 $, indiquant que les traders perdent lentement le contrôle.

Le prix du Bitcoin se rapproche du dernier niveau de support défensif, remettant la peur dans l’esprit des commerçants de détail. De même, Ethereum et Ripple se sont également rapprochés d’obstacles importants, ce qui suggère qu’ils sont prêts à emboîter le pas.

Le prix du Bitcoin réévalue le biais directionnel

Le prix du bitcoin décrit un canal parallèle ascendant sur une période de trois jours depuis environ trois mois. Il a relié les hauts et les bas les plus élevés formés à partir du 14 janvier pour décrire la formation du canal.

Les deux dernières fois que BTC a marqué la ligne de tendance inférieure, il s’est rétabli et s’est rallié de manière explosive. Fait intéressant, ces deux fois, les corps des chandeliers ont clôturé au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) de 200 sur trois jours.

Cette fois-ci, les choses sont différentes car BTC a chuté lentement en dessous du SMA de 200 sur trois jours à 40 084 $ et a marqué la ligne de tendance inférieure du canal parallèle ascendant. Une telle évolution indique que les traders perdent le contrôle.

Un chandelier engloutissant haussier sur le graphique à trois jours atténuerait la pression baissière et déclencherait une reprise. Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que BTC reteste le SMA de 50 jours et de 100 jours à 42 035 $, 41 001 $.

Le renversement de ces obstacles dans les niveaux de support pourrait voir le grand rallye crypto vers l’ouverture annuelle à 46 198 $ et dans certains cas, le niveau psychologique de 50 000 $.

Graphique BTC/USDT sur 3 jours

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous du niveau de support de 34 752 $ invalidera le canal parallèle ascendant et la thèse haussière.

Le prix Ethereum marche sur des sols délicats

Le prix d’Ethereum a poussé profondément dans le cluster de support, passant de 2 800 $ à 3 000 $, indiquant un pic à court terme de la pression de vente. De plus, la clôture quotidienne du chandelier d’hier était inférieure à la limite inférieure dudit cluster, l’invalidant.

Alors qu’une reprise semble être en cours, les investisseurs doivent être prudents car BTC plane également au-dessus de la dernière ligne de défense. Un pic de pression d’achat est susceptible de pousser l’ETH à retester le SMA de 100 jours à 2 908 $ et le SMA de 50 jours à 3 036 $.

Si ces obstacles ne suffisaient pas, le prix d’Ethereum doit surmonter le point de contrôle du volume de 2022 à 3 129 $ pour faire une course au SMA de 200 jours à 3 472 $. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’un sommet local se forme autour de ce niveau.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

Indépendamment de la tendance haussière à court terme, un chandelier quotidien proche de la limite inférieure du cluster de support à 2 820 $ invalidera la thèse haussière en créant un plus bas inférieur. Ce mouvement pourrait encore déclencher un crash vers le prochain nœud à volume élevé à 2 584 $.

Le prix de l’ondulation baisse

Le prix de l’ondulation a baissé dans la zone d’achat de 0,626 $ à 0,689 $, décrivant une tendance similaire observée à travers Ethereum et Bitcoin. Quoi qu’il en soit, le jeton de versement semble se maintenir autour de la barrière de 0,626 $.

Un rebond ici pourrait pousser le prix du XRP à retester le niveau de retracement de 50 % à 0,732 $. Le franchissement de cet obstacle ouvrira la voie pour retester le point de contrôle du volume de 2022 à 0,768 $. Au total, l’ascension constituerait un gain de 17 % par rapport à la position actuelle à 0,652 $.

Étant donné que le point de contrôle est un endroit où le volume des échanges pour Ripple était le plus élevé, un sommet local pourrait s’y former. Cependant, dans un cas très haussier, le prix du XRP pourrait s’étendre plus haut pour marquer la barrière de 0,912 $.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

Alors que les perspectives du prix Ripple sont haussières, un chandelier quotidien proche du niveau de support de 0,601 $ produira un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière. Dans une telle situation, XRP pourrait tomber au niveau de support de 0,548 $ et à partir de là, essayer de réévaluer son biais directionnel.