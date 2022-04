Hypothèque DeFi non garantie souscrite sur un condo à Austin via Teller | Cryptomonnaie

Un nouveau propriétaire a acheté un appartement à Austin, au Texas, grâce à un programme qui permet aux détenteurs de crypto de contracter des hypothèques traditionnelles non garanties en fonction de leurs cotes de crédit.

La plate-forme de prêts hypothécaires crypto USDC.homes a émis son premier prêt crypto à un résident d’Austin qui a acheté un condo de 680 000 $ avec un prêt de 500 000 $ émis en USD Coin (USDC) stablecoin sur le réseau Polygon (MATIC).

Cette nouvelle plate-forme combine des pratiques des marchés de prêt traditionnels telles que l’exploitation de la cote de crédit d’un emprunteur pour déterminer l’éligibilité avec de nouvelles innovations de la finance décentralisée (DeFi) telles que le jalonnement de crypto-monnaie pour aider à rembourser le solde.

Les prêts de la plateforme sont émis en USD, mais les emprunteurs peuvent effectuer des paiements en Ether (ETH), Bitcoin (BTC) ou USDC. Il a été construit à l’aide du protocole de prêt Teller et soutenu par le projet TrueFi qui émet des prêts cryptomonnaies non garantis. USDC.homes peut émettre des hypothèques sur 30 ans pouvant atteindre 5 millions de dollars à un taux d’intérêt de 5,5 % qui nécessitent un acompte de 20 %.

La première hypothèque émise par USDC.homes sur le réseau Polygon.

L’acompte de chaque emprunteur est jalonné, non vendu, et accumule des intérêts au fil du temps qui peuvent être utilisés pour aider les propriétaires à rembourser leur prêt. Selon un article de blog du 27 avril de Teller, le besoin traditionnel de liquider ses actifs cryptomonnaies pour un fiat afin d’obtenir un prêt expose les emprunteurs américains « aux dommages de la fiscalité, des frais et d’une perte de position ».

L’émission de prêts dans le monde réel devient un cas d’utilisation plus courant dans l’industrie de la cryptomonnaie. La plateforme LoanSnap prévoit d’ouvrir ses services aux courtiers en prêts hypothécaires agréés cette année, selon un rapport du 26 avril de Housing Wire.

En utilisant un système de montage de prêts basé sur l’intelligence artificielle (IA), le PDG Karl Jacob a déclaré à Housing Wire que LoanSnap avait émis « des milliards de dollars » en prêts hypothécaires traditionnels. Les services de son entreprise se sont également étendus à l’espace cryptomonnaie en travaillant avec le prêteur DeFi Bacon Protocol pour lier les valeurs hypothécaires à un jeton non fongible (NFT)

Bacon Protocol émet des hypothèques NFT depuis novembre dernier avec des taux de prêt allant jusqu’à 3,1 %, bien inférieurs au taux de 5,55 % sur une hypothèque traditionnelle de 30 ans selon Investopedia.