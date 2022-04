Pourquoi la hausse des prix de Polkadot est limitée à 21 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot a créé une rupture de la structure du marché en dessous du creux du 11 avril, signalant une montée rapide.

Les traders DOT prennent le contrôle et propulsent sa valeur marchande de 25%.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 15,30 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Polkadot a révélé un processus de creux qui suggère qu’un renversement de tendance est probable. Ce développement indique que le DOT est prêt pour une montée rapide vers la barrière de résistance immédiate.

Le prix Polkadot donne une autre chance à la tendance haussière

Le prix de Polkadot a augmenté de 46 % entre le 24 janvier et le 8 février et a créé une fourchette allant de 15,83 $ à 23,15 $. DOT se négocie dans la gamme depuis. Comme expliqué précédemment, les mouvements liés à la plage sont faciles à prévoir et à échanger.

Le plus souvent, l’actif balaie d’abord une limite, ce qui est un signal qu’il se déplacera de l’autre côté et vice versa. Si l’élan est élevé après la déviation, l’actif continue de se diriger dans cette direction.

Pour le prix Polkadot, une déviation rapide en dessous du creux de swing à 15,83 $ a été suivie d’une hausse de 69 % qui a établi un sommet de swing à 23,85 $. En raison d’un manque d’élan et des bénéfices des investisseurs, le DOT a corrigé de 28 % et a glissé sous le point médian de la fourchette à 19,51 $ et a établi un creux à 17 $ le 11 avril.

La baisse d’hier a créé un creux plus bas, signalant une rupture de la structure du marché (MSB). Par conséquent, un mouvement au-dessus du sommet du swing du 21 avril à 19,68 $ lancera une tendance haussière.

Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Polkadot se dirige vers le disjoncteur, qui s’étend de 21,08 $ à 23,06 $. Cette montée en puissance constituerait un gain de 25% et est probablement là où la hausse est plafonnée pour le DOT.

Graphique DOT/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix Polkadot, un chandelier quotidien proche en dessous de 15,83 $ invalidera la thèse haussière en produisant un plus bas plus bas. Dans un tel cas, DOT pourrait planter plus bas et retester le niveau de support de 13,64 $.