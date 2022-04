First Mover Asia: les ETF Spot Bitcoin sont lancés en Australie, mais ailleurs, ils font face à des sorties de fonds brutales | Cryptomonnaie

L’Australie suit une longue liste d’émissions ponctuelles de bitcoins en Europe et au Canada, mais ces produits arrivent à un moment difficile pour la cryptomonnaie; bitcoin et goutte d’éther.

Prix: Bitcoin, Ether et autres cryptos majeurs ont chuté alors que les investisseurs restaient averses au risque.

Insights: Lancement des ETF Spot BTC en Australie. Mais ailleurs, ils font face à des sorties de fonds.

Point de vue du technicien : le recul actuel de BTC est similaire à ce qui s’est produit en septembre de l’année dernière, mais avec une faible dynamique des prix.

Bitcoin (BTC) : 38 418 $ -4,5 %

Éther (ETH) : 2 839 $ -5,7 %

Il n’y a pas de gagnants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Dogecoin DOGE −8,9 % Monnaie Ethereum classique ETC −8,1 % Plate-forme de contrat intelligente EOS EOS −6,4 % Plate-forme de contrat intelligente

Bitcoin et autres cryptos majeurs plongent

Après un début de semaine prometteur, le bitcoin s’est évanoui mardi, chutant récemment d’environ 4,5 % au cours des dernières 24 heures, les investisseurs poursuivant leur récente posture de risque au milieu de la même incertitude macroéconomique qui sévit dans le monde tout au long de l’année.

Juste un jour après que le bitcoin ait dépassé les 40 500 dollars à la suite de la décision du géant financier Fidelity d’autoriser les consommateurs à investir dans le bitcoin dans leurs comptes d’épargne-retraite 401 (k), la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait à un peu plus de 38 000 dollars, sa note la plus basse depuis début mars. . Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, changeait de mains à environ 2 820 $, en baisse d’environ 5,7 %, après une journée où elle a dépassé 3 000 $.

D’autres altcoins majeurs par capitalisation boursière étaient dans le rouge, beaucoup d’entre eux de manière significative. Le jeton LUNA et l’ADA de Terra ont récemment baissé de plus de 7 %. La pièce de monnaie populaire DOGE a chuté de plus de 9%.

Les analystes ont été prudents dans la prédiction de la tendance des cryptos dans les semaines à venir, car le bitcoin a lutté avec le seuil de 40 000 $ avec un analyste écrivant dans un rapport que le support secondaire pourrait former « près de 27 200 $ ».

Les baisses de crypto ont suivi les marchés boursiers, qui ont chuté alors que Wall Street digérait un début de saison des bénéfices peu propice, un resserrement budgétaire de la banque centrale américaine, des données économiques décourageantes et des signes que la Russie intensifierait ses attaques contre l’Ukraine voisine. Le Nasdaq, axé sur la technologie, a chuté de 3,9 %, tandis que le S&P 500 a chuté de 2,8 %.

Mardi, la société mère de Google, Alphabet (GOOG), a déclaré que son bénéfice au premier trimestre avait chuté de 8 %, et dans un rapport, la Deutsche Bank (DB) a prédit « une récession majeure », révisant ses prédictions du début du mois pour un ralentissement plus doux. Les dernières nouvelles économiques sont intervenues alors que la Russie a coupé l’approvisionnement en gaz naturel de la Pologne, qui craignait qu’elle ne soit la cible d’une agression russe. Par ailleurs, la Russie a accusé les pays occidentaux favorables à l’Ukraine de mener une guerre par procuration.

« Le bitcoin s’est inversé à la baisse alors que l’aversion au risque est revenue à Wall Street, les actions technologiques menant la baisse », a écrit Edward Moya, analyste principal du marché d’Oanda Americas, dans un e-mail, notant la décision de la Russie sur les exportations de gaz de la Pologne. Moya a ajouté: « Ethereum est également devenu négatif et continuera de suivre ce qui se passe à Wall Street. »

S&P 500 : 4 175 -2,8 %

DJIA : 33 240 -2,3%

Nasdaq : 12 490 -3,9 %

Or : 1 905 $ +0,3 %

Lancement des ETF Spot BTC en Australie. Mais ailleurs, ils font face à des sorties de fonds.

L’Australie va avoir ses propres fonds négociés en bourse (ETF) bitcoin dans un avenir proche, malgré quelques retards en raison de problèmes de plomberie qui ont retardé le lancement prévu de mercredi (27 avril).

L’Australie suit une longue liste d’émissions d’ETF Bitcoin au Canada et en Europe. Il n’y a toujours pas d’ETF bitcoin spot aux États-Unis, mais les traders de Toronto, d’Europe et d’Amérique du Sud peuvent négocier fréquemment et en volumes importants s’ils le souhaitent.

Mais alors que l’ETF australien se prépare à se lancer, il fait face à un marché avec des primes comprimées et des sorties rapides. L’un des « fonds les plus chers » d’Australie est coté un peu plus d’un an après l’arrivée des premiers FNB bitcoin sur le marché à Toronto.

Aux yeux des commerçants, ces ETF ont remplacé le Grayscale Bitcoin Fund (GBTC) comme moyen de détenir de la crypto dans des comptes enregistrés ou institutionnels. La prime sur GBTC est devenue négative et est restée profondément dans ce territoire depuis – maintenant à -23%. (Grayscale est une société sœur de CoinDesk.)

Les États-Unis n’ont toujours pas d’ETF bitcoin au comptant. Mais d’autres pays ont rapidement inscrit le leur et le véhicule est devenu populaire lors d’échanges en Europe et en Amérique du Sud. Comme les investisseurs basés aux États-Unis connaissent bien le marché canadien, ils ont afflué vers le nord, y compris ARK Investment.

Alors que les émetteurs d’ETF étaient autrefois secrètement ravis du sort de GBTC, cette joie aurait pu être désinvolte, car à la veille de la cotation du premier ETF bitcoin australien, les données montrent des sorties importantes des ETF crypto et des compressions premium.

Alors que le bitcoin poursuit sa trajectoire, dérivant entre 37 000 $ et 45 000 $, les traders d’ETF semblent avoir perdu tout intérêt et choisissent de quitter l’ETF bitcoin 3iQ Coinshares via des rachats après avoir acheté la baisse en mars. Bien sûr, il y a eu d’autres périodes de sorties, mais elles n’ont pas été aussi importantes.

Et avec cette sortie vient une compression des primes au point où c’est maintenant une remise.

L’ETF Bitcoin 3iQ Coinshares se négocie désormais avec une remise de -2,7 %. Ce n’est pas mauvais au niveau GBTC car l’ETF est connu pour osciller entre les primes et les remises. Lors du rebond de l’été 2021 après le krach du printemps (où il a atteint un creux de 5 %), par exemple, l’ETF s’est négocié avec une prime de 5,7 %, rebondissant parfois à des sommets de 2,5 % à 2,7 % tout au long de l’année alors que le prix oscillait. vers le haut.

Qu’adviendra-t-il de l’ETF bitcoin australien de Cosmos ? Étant donné qu’il est lancé sur un marché avec une sortie nette des ETF bitcoin ainsi que des échanges alors que les commerçants se tournent vers HODL, il est peu probable que la prime dure.

Mais historiquement parlant, de forts flux sont également un signe haussier car les investisseurs cherchent à conserver leur crypto après la fin d’une correction anticipant une augmentation des prix. Les traders finiront par revenir avec leur liquidité et la prime reviendra, mais il faudra quelques mois difficiles avant que cela ne se produise car tous les ETF Bitcoin cherchent à reprendre pied.

Parlez de lancement dans un marché difficile.

Le graphique des prix quotidiens du Bitcoin montre le support/la résistance (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) a prolongé sa baisse mardi, bien que le support à 37 500 $ puisse stabiliser la baisse.

La crypto-monnaie tente de maintenir une série de prix bas plus élevés depuis le 24 janvier, ce qui coïncide généralement avec la hausse des prix. Cette fois, cependant, une configuration baissière sur le graphique mensuel pourrait augmenter le risque d’une chute des prix.

Les acheteurs devront maintenir le BTC au-dessus de 40 000 $, le point médian d’une fourchette de prix de trois mois, afin de maintenir la phase de reprise actuelle.

Le recul actuel de BTC est similaire à ce qui s’est produit en septembre de l’année dernière, lorsque les acheteurs ont commencé à prendre des bénéfices autour de la zone de résistance de 46 000 $ à 50 000 $. Pourtant, contrairement à la situation actuelle, le rallye de l’année dernière au-dessus de 40 000 $ a bénéficié d’une dynamique positive à long terme.

Pour l’instant, la large fourchette de négociation de BTC pourrait se poursuivre pendant une autre semaine jusqu’à ce qu’une cassure ou une panne décisive soit confirmée.

Conférence Crypto Bahamas avec des investisseurs, des développeurs et d’autres leaders de la blockchain

Sommet sur la cryptomonnaie et les actifs numériques du Financial Times

Méta-bénéfice du premier trimestre