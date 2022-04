Le rallye induit par Twitter du prix Dogecoin pourrait s’inverser si les détails techniques sont corrects | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin s’enroule toujours dans un triangle

Le prix DOGE n’a pas réussi à faire un nouveau swing au-dessus de la vague C

L’invalidation du scénario baissier est une clôture au-dessus de 0,2148 $

Le prix du Dogecoin connaît une forte vente après l’impressionnant rallye de 37 % d’hier. Si les données techniques sont correctes, le prix DOGE pourrait balayer les creux à 0,1240 $ et se diriger vers 0,1175 $.

Le prix du Dogecoin pourrait balayer les plus bas d’hier

La vente des prix Dogecoin semble anormalement élevée. Il a été mentionné dans des prédictions antérieures que les commerçants devraient s’attendre à un comportement erratique de l’action des prix DOGE, car on pense que la pièce meme populaire s’enroule dans un triangle de consolidation. L’échec d’hier à établir un nouveau sommet au-dessus de la vague C à 0,1780 $ donne plus de confluence à la validité du triangle d’enroulement.

Le prix Dogecoin pourrait éliminer toutes les liquidités sous le creux d’hier à 0,1240 $. La forte baisse des baissiers sur le graphique de 4 heures est une confiance supplémentaire pour qu’une cible de vague D atterrisse quelque part dans la région de 0,1175 $.

Graphique DOGE/USDT sur 4 heures

L’invalidation de l’idée baissière reste la même. Le prix Dogecoin doit établir un nouveau pivot au-dessus de la vague A à 0,2148 $. Ce n’est qu’alors que le triangle DOGE peut être considéré comme invalide. Les triangles sont le modèle préféré des teneurs de marché car ils exploitent la liquidité des deux côtés et conduisent finalement à des faux-semblants. Évitez d’échanger Dogecoin pour l’instant jusqu’à ce que la vague D soit terminée.

Si 0,2148 $ est invalidé, une véritable course haussière pourrait se produire vers 0,3400 $, entraînant une augmentation de 140 % par rapport au prix DOGE actuel.