271 milliards de jetons Shiba Inu ramassés par deux baleines, alors que SHIB entame une tendance haussière | Cryptomonnaie

Les deux principales baleines Ethereum ont saisi 271 milliards de jetons Shiba Inu.

L’achat récent de baleines est nettement plus important que la semaine dernière, ce qui indique l’accumulation rapide de Shiba Inu par les grands investisseurs de portefeuille.

Les analystes ont une perspective haussière sur le prix du Shiba Inu alors que la pièce meme affiche des gains après le récent recul.

Shiba Inu est devenu un favori parmi les grands investisseurs du portefeuille d’Ethereum. Deux baleines Ethereum ont ajouté 217 milliards de jetons Shiba Inu à leur portefeuille, alimentant un sentiment haussier parmi les investisseurs.

Le prix du Shiba Inu a commencé une tendance à la hausse pour ces deux raisons

L’équipe de développement de Shiba Inu a annoncé le lancement d’un portail de gravure en association avec la vision de Ryoshi. Les partisans pensent que les nouvelles du lancement du portail de gravure et de l’accumulation par les grands investisseurs de portefeuille sont les deux raisons essentielles de la hausse actuelle des prix de Shiba Inu.

251 000 $ en jetons Shiba Inu ont été brûlés dans les 24 premières heures suivant le lancement du portail. Burn supprime efficacement les jetons de l’approvisionnement en circulation de l’actif, alimentant une pénurie. En plus de la brûlure, l’accumulation par les baleines qui ramassent les jetons SHIB est considérée comme un signe haussier.

Les grands investisseurs de portefeuille sur le réseau Ethereum ont choisi Shiba Inu pour diversifier leurs avoirs en portefeuille. Deux baleines Ethereum, « Bombur » et « BlueWhale0073 », ont retiré 271 SHIB de l’approvisionnement en circulation. Les baleines détiennent désormais 1,4 milliard de dollars en jetons Shiba Inu, après plusieurs cycles d’accumulation de SHIB.

En règle générale, l’accumulation par les baleines est considérée comme haussière pour le prix de la pièce meme.

Les analystes ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et ont révélé des perspectives haussières. Les analystes de Netcost-Security ont identifié un modèle Adam et Eve dans le graphique Shiba Inu, prédisant un rallye de 38% dans la pièce meme. Jusqu’à présent, le modèle n’a pas été validé ; cependant, les analystes estiment que les objectifs à long terme restent inchangés et il est probable que SHIB retesterait 0,00005 $ lors d’une hausse des prix.