Le prix de Cardano est toujours sous pression baissière alors que le ralentissement se poursuit | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a vu une tentative des traders d’inverser la tendance des prix qui a échoué.

Le prix de l’ADA est à nouveau en baisse pour la journée et devrait subir davantage de pertes.

Ce n’est que lorsque le prix de l’ADA descendra en dessous de 0,80 $ que les traders se présenteront pour un revirement significatif.

Le prix de Cardano (ADA) est toujours sous pression depuis son rejet par la moyenne mobile simple sur 55 jours à 0,97 $ le 20 avril. Depuis lors, le prix de l’ADA s’est négocié à la baisse alors que la pression baissière augmente et que la force du dollar ajoute un double poids à la tendance baissière. . Attendez-vous à ce que la baisse se poursuive vers 0,80 $ ou 0,69 $ avec des pertes de 13 % ou 22 %.

Le prix ADA risque de subir la gravité du dollar, en baisse de 22%

Le prix de Cardano a essayé de se débarrasser des risques extrêmes liés à la situation en Ukraine. L’élection de Macron pour un second mandat garantissant la stabilité politique dans le bloc européen tourmenté aurait dû aider, mais au lieu de cela, depuis dimanche soir, le billet vert se rallie contre toutes les principales devises, y compris les crypto-monnaies, alors que les investisseurs se précipitent par crainte de plus blocages et perturbations de la chaîne d’approvisionnement résultant de l’épidémie de covid en Chine. Avec cet effet d’entraînement, la plupart des crypto-monnaies sont en retrait, à l’exception de quelques-unes sous l’aile d’Elon Musk et se négocient plus haut pour la journée.

Dans la première phase de correction, le prix de l’ADA chutera à 0,80 $ et examinera le support offert début mars. Si cela échoue, attendez-vous à voir une nouvelle poursuite vers 0,69 $ avec un niveau qui remonte au 15 février 2021. Avec une autre perte de 22 %, le prix ADA est sur le point d’imprimer un nouveau plus bas de l’année. Si cela se produit, les baissiers auront perdu un peu de force dans la prise de bénéfices et avec peu de carburant pour réaliser de nouveaux gains, l’indice du dollar aura atteint un niveau substantiel en EUR/USD et dans d’autres devises. Une corrélation à retenir.

Graphique journalier ADA/USD

On devrait presque oublier que c’est la saison des revenus aux États-Unis. Ce soir, deux grandes entreprises technologiques sont sur le point de faire une scène. Microsoft et Alphabet sont les premiers des six grands noms de la technologie qui représentent principalement la majeure partie du Nasdaq et sont sur le point de publier des bénéfices. Si ceux-ci surprennent à la hausse et ne montrent aucun signe de faiblesse dans le contexte actuel de l’inflation, attendez-vous à voir le Nasdaq augmenter de plusieurs points de pourcentage, ce qui se répercutera sur les crypto-monnaies et les entraînera à la hausse, le prix ADA revisitant 1,00 $.