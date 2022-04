Prédiction des prix XRP : l’ondulation crée des problèmes | Cryptomonnaie

Le prix Ripple ne parvient pas à casser et à se consolider au-dessus de 0,70 $ et du niveau de support mensuel S1.

Le prix du XRP est fixé à 10 % à 15 % si le mouvement de lundi entraîne un rebond du chat mort.

Attendez-vous à ce que les investisseurs retirent leurs fonds alors que le RSI continue de baisser.

Le prix Ripple (XRP) n’est pas au bon endroit ce mardi car les investisseurs sont assis sur leurs mains et le prix XRP a subi un rejet ferme à la hausse avec le niveau de support mensuel S1 autour de 0,70 $ montrant clairement une résistance. Depuis la fin du mois de mars, les baissiers utilisent la poignée pour compléter leurs shorts et cherchent à remplir le commerce de l’indice de force relative (RSI) vers la barrière de survente. Ce n’est qu’alors que les traders enregistreront des bénéfices et ouvriront la porte aux traders pour revenir, mais cela ressemble au moment où le prix du XRP atteindra 0,62 $ ou 0,58 $ dans le processus.

Le prix XRP devrait baisser entre 10% et 15%

Le prix d’ondulation a connu un afflux important lundi alors que les traders ont bondi près de la clôture des États-Unis après de bons bénéfices qui se sont avérés suffisants pour se débarrasser de tous les risques extrêmes déclenchés lundi. Avec l’achat de Twitter par Musk, les crypto-monnaies ont rebondi sur le devant de la scène à la fin de l’actualité. Mais ce sentiment s’estompe rapidement, seules quelques crypto-monnaies comme Bitcoin et Dogecoin s’accrochant aux gains tandis que le prix du XRP est sur le point de chuter.

Le prix du XRP n’est donc pas dans le panier de la sélection que font actuellement les investisseurs en crypto-monnaie. Le prix du XRP est poussé dans le camp des investisseurs qui attendent les bénéfices des grandes technologies et sont vigilants quant à l’effet d’entraînement du Nasdaq sur les crypto-monnaies. À partir de ce soir, après la fermeture des États-Unis pendant trois jours consécutifs, les six principales grandes entreprises technologiques devraient publier leurs bénéfices. Attendez-vous à ce que le prix du XRP baisse davantage vers 0,62 $ ou même 0,58 $ alors que la demande s’assèche en raison de l’absence d’intérêt, ouvrant la porte aux traders pour pousser l’action des prix encore plus à la baisse.

Graphique journalier XRP/USD

Si un scénario Netflix est évité pour Microsoft et Alphabet, cela pourrait mettre les investisseurs de bonne humeur et les voir sauter dans l’action des prix. Pour le prix XRP, cela signifierait un rebond sur la ligne de tendance descendante rouge et une éventuelle cassure au-dessus du S1 mensuel. Un saut vers 0,73 $ ou même 0,78 $ serait un signal haussier fort pour les marchés, le RSI s’éloignant de la survente.