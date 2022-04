Dogecoin et ApeCoin voient des liquidations plus élevées que d’habitude dans le commerce volatil | Cryptomonnaie

Les échanges volatils sur les contrats à terme sur les jetons Dogecoin (DOGE) et ApeCoin (APE) ont entraîné des millions de dollars de pertes en liquidation, selon les données des outils de suivi.

Les pertes sur les contrats à terme DOGE ont dépassé 22,65 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, tandis que les pertes sur les contrats à terme APE ont dépassé 11,77 millions de dollars. Les chiffres étaient plus élevés que les autres jours, selon les données.

Parmi les pertes DOGE, quelque 68,9% provenaient de shorts ou de commerçants pariant contre des prix plus élevés. Les prix ont bondi jusqu’à 0,17 $ par rapport au plus bas de 0,12 $ de lundi, et sont toujours 32 % plus élevés qu’hier.

DOGE a connu une séance de négociation volatile depuis lundi soir. (TradingView)

La hausse des prix de DOGE semble survenir principalement dans les heures qui ont précédé l’annonce de l’acquisition par le PDG de Tesla, Elon Musk, du géant des médias sociaux Twitter dans le cadre d’un accord de 44 milliards de dollars.

Aucun lien direct entre les deux événements n’existe, mais certains observateurs du marché affirment que Musk pourrait user de son influence pour inclure DOGE comme mode de paiement sur Twitter. Tesla accepte déjà le memecoin comme option de paiement pour sa marchandise.

Les contrats à terme APE ont enregistré des pertes de 7,9 millions de dollars sur les transactions à découvert, ce qui représente 67% du total. L’APE s’est échangé au niveau de 17 $ dans les heures européennes de l’après-midi lundi, atteignant près de 20 $ dans les premières heures asiatiques aujourd’hui. Les prix ont depuis chuté au niveau de 17,88 $.

APE se négocie au-dessus d’un niveau pivot à 17 $. (TradingView)

La hausse des prix APE est survenue alors que la communauté discutait des fonctionnalités de jalonnement pour le jeton natif de l’écosystème Bored Ape Yacht Club, une collection de 10 000 singes NFT qui est devenu l’un des plus grands projets NFT en termes de popularité et de capitalisation boursière au cours de l’année écoulée.

La proposition évalue les avantages de permettre aux participants de miser APE et d’utiliser les NFT de l’écosystème Bored Ape Yacht Club pour recevoir des récompenses APE à partir d’un pool prédéfini sur une période de temps définie.

L’APE a augmenté alors même que la poignée Instagram officielle de BAYC a été exploitée tard lundi, entraînant des pertes d’environ 3 millions de dollars, comme indiqué. Un lien « menthe » non officiel a été envoyé par le compte Instagram à des abonnés sans méfiance, les portefeuilles de ceux qui ont cliqué sur le lien étant compromis.

Les pertes à terme sur les contrats à terme APE et DOGE ont contribué à plus de 200 millions de dollars de liquidations globales, le marché au sens large ayant progressé d’environ 3,2 % au cours des dernières 24 heures. Bitcoin et Ether ont retrouvé les niveaux de support précédents après être tombés en dessous d’eux au cours du week-end, tandis que LUNA de Terra a bondi de 10 %.