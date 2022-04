Le prix du Shiba Inu dans l’attente alors que les investisseurs recherchent des revenus Big Tech | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu reste inchangé et est presque inchangé pour la journée après une session volatile lundi.

Le prix SHIB utilise le SMA à 55 jours comme point d’ancrage avec des haussiers et des baissiers en mode de distribution.

Attendez-vous à voir une baisse à 0,00002200 $ car les traders ne peuvent pas atteindre de nouveaux sommets par rapport au sommet de lundi.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) a eu un mouvement de scie lundi pendant ASIA PAC, et pendant la session européenne, l’action des prix est restée modérée. Vers la clôture des États-Unis, cependant, le prix SHIB a finalement imprimé des chiffres positifs. Aujourd’hui, bien que positif, le SHIB a des problèmes à la hausse alors qu’un autre cycle de force du dollar freine le prix du SHIB. Attendez-vous à voir des traders abandonner leurs tentatives et préparer le terrain pour une baisse de 10% grâce aux bénéfices des grandes technologies de Microsoft et Alphabet après la cloche de clôture américaine, qui pourrait éventuellement voir une répétition de Netflix comme la semaine dernière.

Le prix SHIB attend Microsoft et Alphabet dans la crainte de la répétition de Netflix

Le prix du Shiba Inu a connu un mouvement massif lundi, les investisseurs n’ayant pas tardé à vendre le fait et à éjecter toute partie importante des actifs à risque. Mais le sentiment a changé lorsque les investisseurs américains ont déclenché des effets d’entraînement, le Nasdaq remontant de plus de 1 % vers la clôture, entraînant avec lui des crypto-monnaies. Cette décision aura nui à de nombreux baissiers qui se sont retrouvés à court autour de la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours.

Le prix SHIB devrait atteindre un autre niveau car les traders ne peuvent pas concrétiser un suivi et atteindre de nouveaux sommets pour montrer leur conviction sur les marchés, ce qui encourage les investisseurs mis à l’écart. Attendez-vous à voir une chute sous la ligne de tendance descendante rouge avec une accélération si Microsoft ou Alphabet informe les marchés de la baisse des bénéfices ou des vents contraires pour le prochain trimestre. Cela déclenchera une baisse vers 0,00002150 $, soit environ 11 %.

Graphique journalier SHIB/USD

Une répétition du playbook de lundi pourrait être le scénario à l’autre bout du spectre aujourd’hui. Si Microsoft et Alphabet affichent tous deux de bons bénéfices et des chiffres solides, attendez-vous à ce que le dollar recule un peu et ouvre une certaine marge de manœuvre pour que le prix SHIB monte. Cela signifierait un retour au-dessus du SMA de 55 jours et même au-dessus du pivot mensuel à 0,00002600 $.