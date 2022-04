Pourquoi les traders ne devraient pas ignorer l’action des prix de Solana cette semaine | Cryptomonnaie

Le prix de Solana est bloqué dans une fourchette, se négociant en dessous de la zone de support de 102 $ à 104 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que SOL revienne à 135 $ après avoir réussi à transformer l’obstacle de 104 $ en support.

Un chandelier quotidien proche du bas de la fourchette à 80,76 $ invalidera la thèse haussière de SOL.

Le prix de Solana se consolide sous une barrière de résistance rigide depuis un certain temps. La récente augmentation de la pression d’achat l’a poussé au-dessus dudit niveau, le transformant en un plancher de support. En conséquence, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que SOL déclenche un mouvement explosif à la hausse.

Le prix Solana attend le retour des traders

Le prix de Solana est toujours bloqué dans la fourchette allant de 80,76 $ à 121,52 $. Cette limite a été formée après que SOL ait rallié environ 50 % entre le 24 janvier et le 7 février. Les mouvements à distance sont souvent simples à échanger et impliquent généralement un balayage au-dessus/en dessous d’une limite suivi d’un nouveau test de l’autre.

De même, le prix de Solana a balayé la fourchette basse à 80,76 $ en février et a augmenté de 83 % pour dépasser la fourchette haute à 122,64 $. Cependant, SOL s’est étendu bien au-delà de la limite supérieure et a établi un swing élevé à 143,64 $.

La structure baissière du marché, associée à la peur des détaillants et à la prise de bénéfices, a toutefois entraîné une correction de 32 % qui a repoussé le prix de Solana dans la fourchette et en dessous du niveau de support de 102 $ à 104 $ et de la barrière de retracement de 50 % à 101,70 $.

Depuis le 12 avril, le prix de Solana s’enroule sous ces deux obstacles cruciaux, attendant une résurgence d’acheteurs ou un élan haussier pour amorcer une reprise. Alors que le prix du Bitcoin commence une légère hausse, les altcoins, y compris SOL, devraient suivre le mouvement.

Par conséquent, une augmentation de la pression d’achat qui pousse SOL à transformer l’obstacle de 104 $ en un plancher de support déclenchera un mouvement de 17 % pour retester la fourchette haute à 121,52 $. Dans certains cas, les traders SOL peuvent prolonger le rallye, permettant au prix de Solana d’étiqueter la clôture quotidienne du chandelier à 136,92 $ formé les 3 et 4 avril.

Cette montée en puissance, au total, constituerait un gain de 35% par rapport à la position actuelle à 101,19 $ et est probablement là où la hausse sera plafonnée pour SOL.

Graphique SOL/USDT sur 1 jour

Si le prix de Solana produit un chandelier quotidien proche du bas de la fourchette à 80,76 $, cela créera un bas plus bas, faussant les chances en faveur des baissiers et invalidant également la thèse haussière. Dans un tel cas, SOL pourrait glisser.