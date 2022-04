Elon Musk prend le contrôle de Twitter, envoyant le prix Dogecoin sur la lune | Cryptomonnaie

Elon Musk a conclu un accord pour acquérir Twitter pour environ 44 milliards de dollars, à 54,20 dollars par action.

Musk avait précédemment tease les paiements DOGE sur Twitter, alimentant un sentiment haussier parmi les détenteurs.

Le prix Dogecoin a enregistré des gains à deux chiffres suite à l’annonce de l’acquisition.

Il n’y a pas de corrélation directe entre l’acquisition de Twitter par Elon Musk et le prix du Dogecoin, mais l’entrepreneur technologique s’est moqué de l’introduction des paiements DOGE sur la plate-forme de médias sociaux. Les partisans sont optimistes quant à la perspective d’une plus grande utilité et de l’adoption de DOGE, faisant grimper le prix de la pièce meme.

Dogecoin grimpe de 30% à la nouvelle de l’acquisition de Twitter

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a acquis Twitter pour environ 44 milliards de dollars, payant une prime de 38 % sur le prix du marché des actions du géant des médias sociaux.

Jack Dorsey, PDG de Square, qui détenait une participation de 2% dans Twitter a tweeté,

En principe, je ne pense pas que quiconque devrait posséder ou gérer Twitter. Il veut être un bien public au niveau du protocole, pas une entreprise. Résolvant le problème d’être une entreprise cependant, Elon est la solution singulière en laquelle j’ai confiance. Je fais confiance à sa mission d’étendre la lumière de la conscience.

Fait intéressant, l’achat de Twitter par Elon Musk dans le cadre d’un accord entièrement en espèces a attiré beaucoup d’attention de la part des détenteurs de Dogecoin et de la communauté de la même pièce. Après avoir rejoint le conseil d’administration de Twitter, Musk a proposé plusieurs modifications au service premium Twitter Blue, notamment les paiements DOGE, la réduction du prix (de l’abonnement) et les coches d’authentification.

Par conséquent, les acteurs du marché semblent optimistes quant à la perspective d’activer les paiements Dogecoin sur le service premium de Twitter depuis que Musk a approuvé à plusieurs reprises la pièce meme.

Tesla accepte déjà les paiements DOGE sur sa boutique en ligne, réaffirmant la conviction des investisseurs que la pièce meme pourrait être acceptée comme mode de paiement pour les publicités et les abonnements sur la plateforme de médias sociaux Twitter.

Les données en chaîne montrent une augmentation des transactions importantes d’une valeur supérieure à 100 000 dollars sur le réseau Dogecoin, ce qui coïncide avec la hausse des prix. Un tel comportement de marché est révélateur de l’activité des acteurs institutionnels et des baleines. Ces personnes pourraient investir ou se positionner pour un mouvement de prix important.

Les analystes cryptomonnaies CryptoFaibik estiment que la tendance des prix Dogecoin semble haussière. Alors que DOGE continue de se déplacer à l’intérieur du coin, une évasion pourrait signifier une reprise 2x. L’éminent commerçant a fixé l’objectif le plus élevé pour le prix du Dogecoin dans la hausse des prix en cours à 0,4484 $.