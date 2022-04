Le prix du Bitcoin chute, mais cette métrique vient d’atteindre un nouveau record historique | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin est récemment tombé en dessous de 38 300 $ tandis que le hashrate a atteint un sommet à vie.

Pendant ce temps, le réseau a enregistré une augmentation massive du taux de hachage.

Les analystes de BitMEX estiment que l’afflux croissant de capitaux et de mineurs rejoignant le réseau implique que le prix du BTC pourrait assister à une course haussière déchaînée.

La tendance des prix du Bitcoin a connu des fluctuations au cours de la semaine dernière, tandis qu’une métrique minière clé a atteint un nouveau record historique. Les analystes sont optimistes quant à la reprise des prix du BTC alors que de plus en plus de mineurs rejoignent le réseau.

Le prix du Bitcoin pourrait connaître une reprise à une condition

Les analystes de BitMEX ont récemment publié un rapport prévoyant que la puissance de calcul utilisée pour exploiter Bitcoin, ou hashrate, allait connaître une augmentation massive d’ici la fin de 2022. Par coïncidence, les législateurs de Fort Worth, au Texas, ont commencé à débattre d’un projet de loi visant à positionner la ville comme « crypto-friendly » et « accueillante pour l’industrie ».

La ville vise également à attirer « les entreprises contribuant au développement de cette technologie en évolution ».

Alors que de grands acteurs entrent dans l’industrie minière, le hashrate de Bitcoin a récemment atteint un niveau record de 247,39 Exahash par seconde (Eh/s). Le nouveau pic indique qu’un nombre élevé de mineurs ont rejoint le réseau pour ses récompenses, ce qui contribue à renforcer la blockchain BTC contre toute vulnérabilité.

Taux de hachage Bitcoin au 26 avril 2022

Fait intéressant, la hausse du hashrate révèle également un afflux de capitaux dans l’industrie minière du Bitcoin, que les analystes comparent à la ruée vers l’or des années 1880.

Malgré l’intérêt croissant pour l’exploitation minière de Bitcoin, la valeur marchande de la crypto-monnaie pionnière continue de fluctuer. Le prix de la BTC est tombé en dessous de 38 000 dollars le lundi 25 avril, alors que l’incertitude grandit sur les marchés financiers mondiaux, mais a pu remonter au-dessus de 40 000 dollars le mardi 26 avril. .

À mesure que le réseau Bitcoin devient plus sécurisé et qu’un plus grand nombre d’institutions et de mineurs rejoignent la blockchain BTC, les mouvements soudains des prix devraient diminuer sur la base des données historiques.

@rektcapital, un analyste crypto pseudonyme, a évalué la tendance des prix du Bitcoin et a observé que BTC maintient actuellement le plus bas de 2022 à 40 325 $ comme support. Un soutien continu pourrait pousser le prix du Bitcoin à revoir le niveau de résistance de 43 100 $.