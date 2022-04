Des pièces peuvent-elles rester haussières après la forte chute de BTC ? | Cryptomonnaie

La nouvelle semaine a commencé avec la correction en cours du marché des crypto-monnaies alors que les prix de la plupart des pièces baissent.

Top des pièces par CoinMarketCap

BTC/USD

Bitcoin (BTC) est celui qui a le moins chuté de notre liste aujourd’hui, avec une baisse de 1,69 %.

Graphique BTC/USD par TradingView

Sur le graphique journalier, Bitcoin (BTC) a rebondi sur le support local récemment formé à 38 547 $. Cependant, la pression des traders continue, ce qui signifie que la cassure du niveau mentionné peut être une condition préalable à une nouvelle baisse.

Dans ce cas, on peut s’attendre à une baisse d’environ 36 000 $ dans les premiers jours de mai.

Bitcoin se négocie à 38 924 $ au moment de la presse.

ETH/USD

Ethereum (ETH) n’a pas pu résister à la chute de BTC, et son taux a également baissé depuis hier.

Graphique ETH/USD par TradingView

Selon l’analyse technique, le prix a touché la ligne bleue au milieu du canal large à 2 774 $. Jusqu’à ce que le taux soit au-dessus, il y a une chance de voir un rebond et une croissance supplémentaire. Cependant, en cas d’évasion et de chute en dessous de 2 600 $, la tendance à la baisse peut se poursuivre jusqu’à 2 500 $. De plus, le volume de vente a augmenté, ce qui signifie que les baissiers sont plus puissants que les haussiers.

Ethereum se négocie à 2 871 $ au moment de la presse.

XRP/USD

Le XRP est aujourd’hui le plus grand perdant car son taux a chuté de plus de 5 % au cours des dernières 24 heures.

Graphique XRP/USD par TradingView

Après la bougie baissière d’hier, XRP a touché la barre des 0,65 $. Pour le moment, le scénario à moyen terme est plutôt baissier que haussier car le prix se négocie en dessous de 0,70 $. Si rien ne change, les traders pourraient être confrontés à une nouvelle tendance à la baisse vers le niveau de support le plus proche à 0,54 $. Mais si les acheteurs prennent l’initiative et ramènent le XRP au-dessus de 0,70 $, la hausse à moyen terme pourrait se poursuivre.

XRP se négocie à 0,6640 $ au moment de la presse.