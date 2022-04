Dorsey fait l’éloge de l’achat de Musk sur Twitter : « Elon est la solution singulière » | Cryptomonnaie

« Le reprendre à Wall Street est la bonne première étape », a tweeté lundi le fondateur et ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey.

Twitter ne devrait pas avoir de suzerain, a tweeté son fondateur et PDG Jack Dorsey tard lundi soir. Mais s’il le faut, alors Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, est aussi bon que possible.

« Elon est la solution singulière en laquelle j’ai confiance », a déclaré Dorsey à propos du changement imminent de propriétaire des médias sociaux. Plus tôt lundi, Musk a prévalu dans son offre de privatiser la société pour 54,20 $ par action.

Dorsey, un maximaliste du bitcoin, a précédé sa déclaration d’une ode à la décentralisation : « En principe, je ne pense pas que quiconque devrait posséder ou gérer Twitter. Il veut être un bien public au niveau du protocole, pas une entreprise. problème qu’il s’agisse d’une entreprise », exige Elon, et Elon seul.

« Le reprendre à Wall Street est la bonne première étape. »

Le message de Dorsey fait suite à une journée de Twitterverse se tordant les mains sur les ramifications d’un milliardaire super riche et explosif prenant le contrôle de son mégaphone préféré. Ce débat pourrait également avoir un impact sur la cryptomonnaie, car Musk n’a pas caché son penchant pour les paiements DOGE.

Pour sa part, Musk s’est engagé à donner la priorité à la liberté d’expression sur Twitter, un message de dialogue ouvert que Dorsey a loué.

« L’objectif d’Elon de créer une plate-forme ‘d’une confiance maximale et largement inclusive’ est le bon. C’est aussi l’objectif de @paraga, et c’est pourquoi je l’ai choisi. Merci à vous deux d’avoir sorti l’entreprise d’une situation impossible. C’est le droit chemin… Je le crois de tout mon cœur », a tweeté Dorsey.